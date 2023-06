查理斯三世加冕禮：聖詩頌揚基督賜人喜樂與祝福

英國查理斯三世周六(5月6日)舉行加冕典禮,演奏出皇家氣派的音樂,而且具有基督教特色,將聖經朗讀和音樂融入加冕禮。



《主啊,憐憫》



其中一首詩歌是《 Coronation Kyrie》,「Kyrie」拉丁語意思是「主啊,憐憫」,源用於禮拜儀式和聖樂中好幾個世紀。



在查理斯三世國王加冕典禮,將使用來自威爾斯的現代作曲家保羅·梅勒(Paul Mealor)新合唱版本,據報導,這也是英國加冕禮上的首場威爾士語表演。



梅勒分享:「這是一首基於格列高利聖歌和「賽德丹特」(Cerdd Dant)是威爾士音樂中旋律即興創作的藝術,混合默想、內省的作品。」他補充指,靈感來自偉大的威爾士曲調——Aberystwyth、Cwm Rhondda、Ar Lan Y Mô,這些歌曲的和聲為作品增添了色彩。這是威爾士山丘和山谷深處靈魂深處對希望、和平、愛與友誼的吶喊。



《基督是穩固根基》



另一首是《Christ is Made the Sure Foundation》(基督是穩固根基)是一首來自中世紀的讚美詩,於7世紀用拉丁文創作,作者不詳,其後在19世紀由約翰·梅森·尼爾(John Mason Neale)翻譯成英文,在加冕典禮期間用作奉獻讚美詩。



珀金斯學校田園音樂總監邁克爾·霍恩(C. Michael Hawn)寫道:「尼爾在19世紀的翻譯稿已針對今天的讚美詩進行了重大修改,流暢的平淡歌曲旋律已被英國巴洛克時期的英格蘭作曲家亨利·普賽爾(Henry Purcell)創作的莊嚴曲調西敏寺大教堂所取代。



然而,如果我們允許與聖徒一起歌唱,那麼這首歌在基督教過去的深處仍然存在,並且仍然影響著我們今天的信仰。」



《哈利路亞》



在加冕典禮,為查理斯三世國王和英國進入新時代帶來喜樂與祝福有兩首的《Alleluia》(哈利路亞):《O Clap your Hands》和《O Sing Praises》。



《O Clap your Hands》在朗讀歌羅西書第1章之間演唱,由英國首相侯俊偉(Rishi Sunak)朗讀福音書;《O Sing Praises》在福音和演講之間頌唱。



根據英國王室的聲明,《O Clap Your Hands》由威斯敏斯特教堂合唱團演唱;《O Sing Praises》由升天合唱團演唱,這是福音合唱團首次在加冕禮演出。