東京都美術館 4K視頻展現馬蒂斯靈性精神





東京都美術館舉辦特展，19世紀法國野獸派畫家馬蒂斯作品4K視頻呈現《生命之樹》、《十字架道路》等大型畫作，無論是否相信上帝馬蒂斯作品提供人們精神與靈性的奮興。



馬蒂斯（Henri Matisse，1869年12月31日－1954年11月3日），為19世紀法國畫家野獸派始創人，與畢加索、杜尚被譽為二十世紀初藝術界代表人物，將印象主義理論在二十世紀展開革新的藝術運動，馬蒂斯畫作包含大膽的平面色彩、不拘線條的風格。



該次展覽，由東京都美術館、法國國立現代藝術美術館（Musée National d'Art Moderne）、巴黎國家現代藝術博物（Muséed'ArtModernedelaVilledeParis）合作，首次在日本展出其繪畫、雕塑、素描、版畫、剪紙等150件作品。



展覽特別拍攝4K視頻，以法國東南部城市旺斯（Vence）為背景，這是一個風景怡人、位於阿爾卑斯山蔚藍海岸大區濱海的市鎮。4K視頻採用三種顏色：黃色（太陽）、藍色（天空）和綠色（自然）三種顏色設計，並帶有剪紙圖案，通過玫瑰教堂內部。



透過彩色玻璃《生命之樹》照射的光線，以及牆上的《聖母與孩子》、《十字架的道路》、《懺悔之門》等大型畫作；還有馬蒂斯設計禮儀服裝的幕後花絮。



豎立在法國南部旺斯是郊外的玫瑰教堂，60年來展示馬蒂斯的精神，是一處讓人心靈振奮、思想清晰、感情輕鬆的地方，論是否認識上帝依然吸引無數人士，包括信徒在內前來觀賞。



《馬蒂斯大型回顧展》：

日期：2023年4月27日-8月20日

地點：東京都美術館特展室

