波士頓大型撒但會撕聖經 基督徒進場傳福音

馬薩諸塞州波士頓的SatanCon4月28日出現一場歷史上最大的撒但聚會，有基督徒進入會場向撒但教徒傳教。



被喻為史上最大的撒但聚會於4月28至30日波士頓中心舉行，以「波士頓女巫之夜」為主題，敬拜撒但並且在撕毀聖經。



福音傳教士肖恩·費希特（Sean Feucht）在Twitter上傳該段視頻，聲稱有基督徒潛入會場向撒但教徒傳福音，約有100人跟隨耶穌，不過他質疑這種說法。



美國代禱者協會（IFA）在波士頓的區域領導人之一林恩·麥克阿斯基爾 （Lynn MacAskill）是參加此次活動的基督徒之一。她澄清「雖然基督徒肯定在會場並與SatanCon參加者混在一起，但我們沒有聽說參加者有任何得救的消息。」



雖然沒有撒但信徒信耶穌，不過有基督徒向他們講述耶穌偉大的故事，至少將福音種子種下了這班異教徒的心裡。



她補充說：「 我們能夠進入會場是上帝開了道路，這班異教徒願意聽福音，是上帝的大能移動他們的心。在場內每個人都很平靜有禮貌聆聽，我覺得上帝給了一項特別的任務，就是在這天使用我們發揮力量。」



在活動開始之前也有大批基督徒為這群異教徒祈禱，林恩分析這班異教徒其實以前很多人接受耶穌基督，可能在教會受到傷害和逼迫，從而拒絕耶穌。



有幾位在場的基督徒分享，雖然撒但教徒反對教會，可是他們聽到耶穌的名字和愛，很多人都笑了眼神變得柔和，甚至有些人留下了眼淚。今次行動向全世界展示了耶穌的愛，我們還發起了50萬人祈禱聚會，希望福音種子、祈禱的能力，改變和召喚撒但教徒回到主的家裡。



今次主辦撒但聚會單位是總部設於麻州塞勒姆（Salem）的撒但神廟（The Satanic Temple）。事件源於2021年7月波士頓市政府拒絕撒但神廟將撒但教旗幟懸掛在市政府前，於是進行大規模反抗活動。

