傳福音大敵 撒但令基督徒恐懼

傳福音沒效果很多原因，最大原因是撒但令人產生恐懼逃避傳福音的心意。



撒但不想人認識上帝，搖動基督徒的心靈讓他產生恐懼。恐懼背後是信心動搖，令基督徒覺得自己的決定是錯誤，做所有事情都不會成功，傳福音也不會有人相信，覺得沒有信心就不可能取悅上帝，一切的謊言令到「恐懼放大，信心縮小」。



巴里·梅奎爾（Barry Meguiar）在《基督郵報》撰文指出，事實並非如此，天國近了福音禾場成熟了，未信的人也看到世界已經失控，其實他們想相信上帝，只是尋找人來告訴他。在他們身邊或多或少有基督徒，我們要把握機會贏得對方的信任。



據心理學者表示，人們每天都會面對恐懼，不到1%的人才會每天積極分享基督教信仰，這反映了為甚麼美國已經成為後基督教國家。



梅奎爾引用馬太福音6章33節：「你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。」神叫我們將祂放在人生首位，先求祂的國度來臨，因此我們活著的目標和盼望就是上帝。



羅馬書8章28節也說到：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」梅奎爾勉勵基督徒全心全意愛主，尋找失喪的靈魂，無論如何要戰勝恐懼，將福音傳到萬邦！

