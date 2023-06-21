古羅馬女孩佩戴精美金飾陪葬 折射父母愛女兒情越生死

以色列房屋管理局在斯科普斯山發現鉛棺遺骸，藏有金耳環和髮夾等金飾，相信是女孩陪葬品，反映父母對子女的愛護跨越生死。



以色列房屋管理局早於1971年進行挖掘時已發現該批珠寶但未公佈，包括金耳環、髮夾、金吊墜、金珠、瑪瑙珠和玻璃珠等珠寶。考古研究員認為，陪葬物帶有羅馬神話的月亮女神盧娜（Luna）符號非常有研究價值，相信是伴隨著生前的女孩子，死後陪葬是為了來世繼續保護她們。



以色列房屋管理局局長埃利·埃斯庫西多（Eli Escusido）表示：「珠寶與年輕女孩的葬禮令人感動。可以想像他們的父母或親戚與女孩分開時，要麼佩戴珠寶，要麼可能躺在她身邊，並想著珠寶在未來世界提供保護。這是一種非常人性化的情況，無論文化或時代如何，所有人都認同保護自己後代的需要。」



是次考古負責人阿耶萊達延（Ayelet Daya）博士說：「多年來在以色列文物管理局檔案中積聚灰塵的原始報告的位置，以及對物品本身下落的物理追踪，揭示了長期被遺忘的寶藏，我們研究的精美珠寶就是此類寶藏的一個例子。」



早於1975年，考古學家扎費里斯（Vassilios Tzaferis）代表文物部門在橄欖山進行另一次發掘，發現了兩個類似的金耳環，還有耳環、帶有月牙吊墜（以羅馬月亮女神盧娜Luna命名）的鏈條和髮夾。



研究人員指出，這些珠寶物品在羅馬世界廣為人知，是年輕女孩墓葬的特徵，可能提供了埋葬在這些地點人士的證據。羅馬晚期的耶路撒冷，後來更名為埃利亞卡皮托利納，在耶路撒冷聖殿被毀和猶太人撤離後，人口混雜。



其後，來自羅馬帝國不同地區的人們在這座城市定居，帶來了一套不同的價值觀、信仰和儀式。這座城市新人口的異教崇拜豐富多樣，包括眾神和女神，其中包括對月亮女神盧娜的崇拜。

