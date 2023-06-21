世界遺產長崎五島教堂：分享見證接待旅客院所

今年初新冠疫情解封通關旅遊，日本教堂為熱點之一，有牧者提出接待旅客之道，例如：每位訪客寫上祈禱願望獻給上帝、信徒主動擔當導賞員分享信仰。



上智大學神學部教授、天主教耶穌會牧師山岡山治在日本基督教媒體Christian Press發文，提到在講座「你在教堂聽不到嗎？」回應會眾問題時分享如何接待不同類型的觀光人士。



山岡山治表示，曾經參觀世界遺產長崎縣五島列島教會建築群，每座教堂都安靜而美麗，覺得自己的心得到了洗滌，不過在島上單靠村民接待旅客人手不足，例如很多遊客會問有沒有紀念品商店、餐廳有沒有洗手間，他提供小技巧給接待客旅的人：



例如，給每位訪客一張字條，請他們寫上祈禱和願望，然後放在一個盒子，可以在崇拜之後將祈願獻給上帝，往後的生活也可以按著這些事項祈禱。



還有，建議教堂祈禱小組在講台附近舉行祈禱會，燃點燭光，不但成為教堂的特色，訪客可以感受屬靈的氣氛，這也是傳福音的其中一種途徑。



遊人千里迢迢來到教堂，除了在教堂建築物打卡，其實都是一個很好機會傳福音分享見證，信徒主動擔當導賞員跟訪客相遇之時，分享我們的信仰，或許在他們的人生旅程有一天遇上了基督，我們就是撒種的人，正如本篤會修道院的古老格言所說：「客人來了，基督來了。」



長崎縣五島列島為九州西部最末端的群島，共有140個島嶼，面積696.7平方公里，島上矗立教會建築群，極具基督教建築設計特息，長崎及天草地區的教堂潛伏天主教徒遭打壓，仍保存下來的相關遺產，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會於2018年6月30日將此列為世界文化遺產。

