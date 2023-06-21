闊別八年美加華福峰會 跨代協作共塑教會未來





闊別八年美加華福峰會將於10月進行實體聚會，主題為「未來教會的共塑」，探討疫後教會危機的出路，重尋使命、科技對教會的應用、教會去世俗化等，世界華福中心總幹事董家驊牧師邀請華人教牧團隊前來學習和成長。



世界華福中心總幹事董家驊牧師在視頻表示，2020年爆發新冠疫情，帶給全球各界衝擊包括華人會面對極大的挑戰，三年後的後疫情時代，北美與全球華人教會一樣都遇到許多危機，但更重要不單是看到表面的問題，而是看到背後真正的危機是甚麼。



當大家討論如何讓弟兄姊妹回教會，真正要問是：回來教會做甚麼？教會的使命是甚麼？



當大家討論要不要網路直播的崇拜，真正要問是：到底應該怎麼使用科技來帶領人們？



當大家討論年輕人流失是世界社會的事，真正的危機是：教會是否已經世俗化？



闊別八年的美加華人福音會議，最終可以在今年10月舉行，董家驊牧師希望每一個人帶著上帝給我們的洞見、恩賜作為禮物赴會，彼此分享交換意見面對共同的問題，探討教會該怎麼往前走。



董家驊稱，這些問題其實大家都不完全知道所有答案，但可能上帝給我們的看法，不同的背景為了能夠成全基督的身體，彼此幫助，盼望這樣的一個會議，不單成為彼此的祝福，華人教會也一起去關懷萬族萬民。



2023「美加華福峰會」將於今年10月10至13日在萬民基督教會舉行實體聚會，主題為「未來教會的共塑」，早堂及晚堂講員分別為鮑維均博士（三一福音神學院院長）、董家驊牧師（世界華福中心總幹事），另有20多位資深講員。大會並於4至5月期間在東西岸舉行前奏祈禱會。



據官方網頁稱，2023「美加華福峰會」是專為在北美華人教會服侍的多語言教牧團隊而設計，共同實踐未來教會的共塑，尋求的不僅僅是參與，而是認真的跨代事工對話與協作，建議華人教會派遣教牧團隊前來學習和成長。

