徐光啓與利瑪竇雕像揭幕：和平使者促東西方文化交流

16世紀耶穌會來華傳教士利瑪竇，與友人明朝末年科學家徐光啟雕像現意大利，梵蒂岡聖座舉行揭幕禮，兩座聖像喻為東西方文化交流、和平使者的象徵。



利瑪竇、徐光啓的雕像為天主教中國北京和上海的教友團體贈送給利瑪竇故鄉的禮物，豎立於意大利馬切拉塔（Macerata）聖若望主教座堂的正面聖像龕內。



梵蒂岡消息，聖座國務卿帕羅林樞機5月9日晚為利瑪竇和徐光啓兩尊雕像主持揭幕禮，讚揚利瑪竇、徐光啓為東西方兩位偉人的相遇，激發出新的社會友誼，在彼此的尊重中走進對方的文化，把耶穌所賜予的平安帶給了華夏兒女。



帕羅林樞機引述教宗方濟各說話，世俗的和平遲早會結束，人們不斷尋找另一的和平，然而這些和平往往建立在他人的痛苦和剝削他人之上。耶穌所賜的平安與世俗所給的全然不同，耶穌的平安「使你擺脫孤立，讓你行動起來，並帶領你走向他人」，就如利瑪竇神父在中華大地實行的使命一樣。



據維基百科資料，利瑪竇（1552年10月6日-1610年5月11日）， 原名馬泰奧·里奇（Matteo Ricci），天主教耶穌會意大利籍神父、傳教士、學者。天主教在華傳教的開拓者之一，1583年（明神宗萬曆十一年）前往明朝居住，在明朝頗受士大夫的敬重，被尊稱為「泰西儒士」，他亦是第一位閱讀中國文學並對中國典籍進行鑽研的西方學者。



徐光啓（1562年4月24日-1633年11月8日），為明朝末年的科學家、思想家、政治家、軍事家，對西學、天學、數學、水利、農學、軍事學等領域作出貢獻。



在宗教學術上，徐光啓與利瑪竇合作漢譯歐幾里得《幾何原本》前6卷，其中譯定的一些重要術語沿用至今。此外，他親自或組織他人與來華天主教傳教士合作編譯其他一系列漢文西書。

