中神黃國維院長率團交流 全國三自：基督教本土化不改變教義

中國神學研究院院長黃國維5月9日率領教職員代表團訪問三自愛國運動委員會、中國基督教協會等，討論神學教育及基督教在中國處境化。黃國維籲教職人員加深對中國教會和神學教育了解；三自愛國運動委員會主席徐曉紅牧師表示，基督教在中國本土化不會改變教義。



據中國神學研究院網頁代禱日誌，黃國維院長及副院長朱光華博士於5月9至11日訪問上海中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會、南京金陵協和神學院、江蘇神學院、愛德基金會。隨行教職員包括教務長張智聰博士、聖經科副教授薛霞霞博士、普及神學教育部主任（行政）吳基恩先生。



中國基督教日報（China Christian Daily）報導，中國神學研究院赴上海展開交流會議，討論神學教育和基督教在中國的處境化。



中國三自愛國運動委員會主席徐曉紅牧師在首日會議，分享三自愛國教會及三自愛國運動的事工進展和基督教中國化計劃。



中國基督教協會會長吳巍牧師介紹新冠疫情後，中國大陸教會在教會牧養和神學教育方面，面臨的新挑戰。



中國神學研究院黃國維院長分享學院事工最新發展，鼓勵教職人員加深對中國大陸教會和神學教育的了解。



吳巍牧師指出，基督教中國化旨在加強理論研究和實踐探索，與中國傳統文化相融合，與社會發展同步。



中神教務長張智聰博士表示，基於處境思維的綜合課程改革，強調從「神學家和牧師」到「反思性合作者」的轉變。



借鑒保羅的傳教哲學和在雅典的講道，徐曉紅牧師強調，基督教在中國的本土化不會改變教義，而是消除殖民影響，回歸信仰的本質。



黃國維院長則指，這個問題並非華人教會獨有，也影響到其他亞洲教會，他強調在當代實踐信仰的重要性。

