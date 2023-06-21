《漢希英三語對照新約聖經》發佈會 華東神學院長勉學生認真閱讀

基督教全國兩會、華東神學院4月26日舉行新版聖經《漢希英三語對照新約聖經》發佈儀式，謝炳國院長勉勵神學生忠於呼召、勤於思考、認真閱讀、大膽創作，以有趣的靈魂服務教會。



綜合中國基督教日報（China Christian Daily）、華東神學院報導，位於上海市青浦區中國基督教華東神學院與中國基督教協會、三自愛國教會在世界讀書日（4月26日）舉行新版聖經《漢希英三語對照新約聖經》發佈會。



在會中主持人介紹這本新版聖經的特色，對神學生研讀的意義。中國基督教協會副會長兼總幹事單渭祥牧師以「牧者與閱讀」為題，鼓勵神學院師生花時間與上帝和書籍獨處，分享牧者為何閱讀、如何閱讀的體會和經驗，從基督徒的視覺談論讀書的意義，提醒未來的牧者要在這個浮躁的網絡時代堅守安靜閱讀時間，鼓勵大家與神獨處就會成為一個有獨到之處的人。



活動之一，展出基督教全國兩會近年出版的精裝與內容優質的書籍，有聖經、靈修書籍、基督教中國化等書籍150餘種。



新版聖經《漢希英三語對照新約聖經》發佈儀式於下午進行，該書主編單渭祥牧師、華東神學院院長謝炳國牧師接受訪問時分享創作經歷和作品背後的故事，勉勵神學生忠於呼召、勤於思考、認真閱讀、大膽創作，以有趣的靈魂服務教會；會場上讀者熱切購買書籍及等候作者簽名。



此外，九位教職員和學生輪流推薦兩會出版的書籍，分享個人閱讀心得，並設有從書中尋找知識的問答活動，學生們收到書籍和文創禮物為紀念。

