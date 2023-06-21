我是誰？英國首批「三親嬰兒」疑越過倫理底線

英國出現第一批「三親嬰兒」，利用體外受孕類似手段，將父母的基因與一位婦女捐贈者的健康線粒體結合，引發基因改造、我是誰、誰是我父母的道德倫理，以及生物科技安全的爭議。



英國人類受精與胚胎學管理局證實，第一批體內含有三人脫氧核糖核酸（DNA）信息的「三親嬰兒」在嚴密監管環境、利用線粒體捐贈治療（MDT）成功誕生。



所謂「三親嬰兒」（three-parent baby）是透過「三親育子」技術，利用人工受孕嬰兒將遺傳捐贈婦女的基因引入嬰兒，佔嬰兒總基因0.1%，而這個基因校正一代一代傳下去。



該項技術原意是防止基因缺陷使致命疾病一代代傳下去，因有缺陷的線粒體通過母親傳給嬰兒將會令到嬰兒體內細胞缺乏能量、導致肌肉、乏力、失明、心臟病、殘疾、死亡，防止不治之症從父母傳給孩子。



在英國，平均每6,500名嬰兒就有1名嚴重的線粒體病者，該項技術還強調線粒體有自己的基因，不會影響嬰兒的相貌等特徵。



早於2015年，英國立法批准使用線粒體捐贈治療，當時已引起社會爭議。輿論褒貶不一，支持者認為該項技術幫助婦女誕生健康的孩子；然而反對者卻擔心引發醫學倫理，變相為基因改造開大門。



基督教慈善機構CARE的詹姆斯·米爾德里德（James Mildred）回應第一批「三親嬰兒」，指出越過了道德倫理的底線。



他認為，線粒體捐贈治療對兒童心理造成長遠的影響，例如誰是他／她的父母？而且該項技術的發展會否導致基因改造，以至設計嬰兒？另有研究顯示將DNA轉移到嬰兒體內細胞存在不安全的風險，可能影響子孫後代。一連串的疑問反映這項技術存在很多問題。

