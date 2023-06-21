郵輪沉沒爆菲律賓海洋污染危機 牧師促停化石燃料融資

菲律賓環保主義牧師巡視歐洲頂級銀行，要求減少在該地區開發化石燃料項目，保護有「海洋亞馬遜」之稱的漁業和珊瑚地區。



「保護佛得島」（ProtectVIP）負責人加里格斯牧師（Edwin Gariguez）創立該機構，為保護菲律賓這條海洋走廊，有鑑於面臨被化石燃料污染的危機。今年2月28日一艘載有80萬噸工業燃料的油輪，在菲律賓「民都洛島」北部海域沉沒造成嚴重海洋污染。



佛得島航道涵蓋民都洛島等五個省，由此產生的石油洩漏已使幾個沿海社區陷入災難狀態，奪走了數千人的食物和生計，並在受影響地區造成健康問題；社區和關鍵生物多樣性需要採取緊急行動和問責制。



加里格斯指出，這些大企業向外宣傳建設更綠色的未來，旨在融資提高利潤屬於企業戰略，投資這項大型項目人士關心開發利潤，對石油和天然氣融資的限制、收緊煤炭行業融資政策，都進行緩慢令人感到失望。



他並且表示，郵輪沉沒事件已經嚴重污染該地區和居民的食用魚類，東民都洛島漁民除了失去生計，事件還令到該地區的珊瑚、紅樹林和海草面臨威脅，突顯了保護環境緊迫。



被指對環境污染的企業包括渣打銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞銀集團、蜆殼公司等。



渣打銀行、瑞銀集團分別發表聲明回應，稱他們與非政府組織合作正在努力減少排放，已經制定了融資的指南，對客戶不會再作出任何評論。

