俄烏戰爭撕裂教會 烏西部村民爭奪教區歸屬

烏克蘭村莊出現教會紛爭，加利西亞居民要求歸回烏克蘭東正教。烏政府指責該教區受莫斯科影響遭分裂，然而少數居民反對，雙方對立不休。



俄烏戰爭分裂教會界，烏克蘭西部加利西亞（Karyshkiv）一村莊近日大批群眾聚集在東正教堂外呼喊，要求教會歸回烏克蘭東正教旗下，有老婦哭了。村民為教區教堂隸屬關係爭吵不休，該教堂屬於俄羅斯東正教（UOC），基輔政府指責該教區受莫斯科影響控制了教堂。



約30名村民站在路邊，大多數人希望將他們的教區改為烏克蘭東正教教堂（OCU），該教堂成立於2019年，得到烏政府支持，自去年俄羅斯入侵以來，數百個社區已投票支持回歸烏政府管轄。



一些村民憤怒地指責俄羅斯企圖摧毀他們的國家，並稱其侵略軍犯下了暴行；其他人說他們想用自己的語言進行禮拜，而不是俄羅斯東正教使用的斯拉夫語：一種與俄語相似的古老宗教語言。



然而，少數村民強烈反對對鄰居很生氣，73 歲的瑪麗亞說：「這些人被某種惡魔附身了，希望教區改變，他們一點都不明白嗎？」



隨著俄羅斯入侵後控制教堂，烏克蘭各地的村莊都出現了這種緊張局勢，針對其神職人員多達60宗刑事案件立案，其中許多涉嫌勾結和散佈親俄宣傳，據烏克蘭安全機構稱，其中7人已被法院定罪。



一場法律戰正在激烈進行，目的是將教會從位於基輔的歷史悠久的修道院總部驅逐出去，基輔是東正教最神聖的地方之一。



俄羅斯東正教否認與莫斯科結盟，並表示沒有看到神職人員有不當行為的證據，並爭辯說許多信徒都是與俄羅斯軍隊作戰的愛國者。儘管如此，民意調查顯示烏克蘭人成群結隊地背棄教會。



克里姆林宮指責烏克蘭非法攻擊俄羅斯東正教，將會保護說俄語的人和俄羅斯文化免受迫害。



基輔及西方盟友認為，這是俄羅斯發動侵略戰爭的毫無根據的藉口，作為在烏克蘭所謂的「特別軍事行動」的一個理由。

