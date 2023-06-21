「青少年性別身份議題」研討 教會定罪還是人本出發？

跨性別文化風潮吹襲香港，信仰群體如何智慧回應？中國神學研究院楊思言博士近日在「當代青少年性別身份議題」研討會，呼籲教會從根本出發了解當事人的傷痛與經歷，幫助受傷者走向康復和釋放。



中國神學研究院神學科助理教授楊思言以「反思基督教的人觀和罪觀」為題，面對青少年性別身分的議題。在當代性別身份議題影響下，重新反思教會傳統對性與性別的觀念。



楊思言提到，教會傳統對罪的理解只考慮人的行為對錯，在面對性與性別議題時，這樣的傳統觀念已無法充分回應現代人的處境。



她強調，罪是人的本性中的空虛和破碎，在面對性別的議題時，教會應從根本出發，了解傷痛與經歷，幫助受傷者走向康復和釋放。



楊思言表示，教會需要重新調整宣講和教導，尊重神的創造、尊重每個人與生俱來的身份價值，以新的神學視角思考性別身份議題，並且與受傷者同行，協助他／她們在上帝的接納和愛中，從傷痛中得到釋放和療癒。



該次研討會於5月6日在香港浸會大學舉行，主題為「當代青少年性別身份議題」，共有四個講座，分別從法律、文化、牧養、神學角度分析，對象：教牧、教育工作者、認識有關議題人士。



楊思言博士為講座四，題目是「神學：面對青少年性別身份的議題，反思基督教的人觀和罪觀」；其他講員包括：關啟文博士（香港浸會大學宗教及哲學系教授）、鄭安然先生（香港性文化學會事工總監、性教育工作者）、姜雁慈女士（新造的人協會總幹事、資深社工）。



合辦單位：中華基督宗教研究中心、香港專業人才服務機構、香港性文化學會。

