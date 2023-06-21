「兒童網絡性剝削危害」警鐘長鳴：桃園家扶中心發起宣導活動

台灣去年平均每天有27名兒少遭遇不當對待，其中遭性不 當對待的比例三年內激增逾 兩倍，桃園家扶中心在兒保日到學校宣傳防範網絡性剝削罪行。



桃園家扶中心消息，據衛生福利部最新資料顯示，台灣去年每天平均有27名兒童遭受不當對待，其中遭「性不當對待」比例三年內激增逾兩倍，七成以上的兒 童性剝削案件都是使用網絡 作為犯罪媒介。



為了呼籲關注兒童保護，桃園家扶中心在4月28日兒保日當天到大園國小，透過兒保操、社工宣導及賓果挑戰等遊戲互動形式，幫助孩子體驗防範網絡性剝削，成為自己的超人，學習看出網絡性剝削所潛藏的危機端倪，防止惡狼入侵。



此外，網絡性剝削風險無處不在無奇不有，桃園家扶中心進行《網絡性剝削情境風險辨識調查》，發現兒少對 「以愛為名」方式要求提供私密、裸照的手法，會降低應有的自我保護。



個案受害人小東因手遊結識網友，迅速發展親密關係在對話中展露無遺，雙方因此「遠距」交往更「朝夕」相伴，利用小東對人際互動的渴望，甜言蜜語央求、動之以情來索取私密照，例如：「親愛的老公，拍一下私密照，證明我們相愛吧！」小東沉溺在愛的氛圍、難以辨識危險性，最終誤觸網絡陷阱。

