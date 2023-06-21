世界社會傳播日：用「心」說話化解對敵

第57屆世界社會傳播日（5月21日）主題為「用心說話」，源自以弗所書4章15節：「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」呼籲化解世上的戰爭、人類的敵對。



教宗方濟各在文告指出，今年世界社會傳播日把重點放在「用『心』說話」，是我們的「心」激勵我們行動、觀察、聆聽，是我們的「心」帶動我們走向一種開放、包容的傳播方式。



他並且鼓勵人，以友善方式溝通，這源於關心對方、保障各人的自由，正如耶穌基督復活後在以馬忤斯路上用心與兩門徒分享聖經，陪伴他們的痛苦開啟心靈，最終兩門徒心裡火熱。



今天世界充斥兩極和對立，連教會團體也無法倖免，因此履行發自內心張開雙臂溝通的承諾，不單涉及傳播界是每一個人的責任。



文告又指出，心與心的溝通因著愛就能夠說出「善言善語」，親切溫柔的言語能使友人增多，並且能啟發仇人，同情的話能夠使友好的人往來，所謂善言善語就是溝通，絕不能淪為人的工具、市場策略，這溝通是一種心靈的反映，折射出愛的核心。



教宗提醒教會，聆聽和傾聽別人的時候，用「心」發現不偏不倚地回應，免得令對方受傷害，而且促進和平的言語能夠化干戈為玉帛，箴言25章15節說：「恆常忍耐可以勸動君王；柔和的舌頭能折斷骨頭。」



他呼籲大眾，以培育一種和平的文化來取代戰爭，開啟可以交談與和解的途徑；以取代仇恨和的敵對全球衝突之中，急需維持一種沒有敵意的溝通方式。



文告最後以三「願」表達：「願」主耶穌發自天父心中的純潔言語，幫助眾人；「願」主耶穌降生成人的聖言，幫助我們聆聽眾人的心跳聲，重新發現大家都是弟兄姊妹；「願」主耶穌真理和愛的聖言，幫助我們以愛心說出真理，成為彼此的守護者。

