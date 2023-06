護教牧師提摩太凱勒癌逝 推動植堂全球教會逾300間

著名福音派作家、神學家提摩太.凱勒(Timothy Keller)牧師與胰腺癌長期搏鬥4年後,5月19日歸回天家享年72歲,生前致力福音植堂及著書護教,對同性戀持保守立場,被神學院拒頒傑出獎。



凱勒牧師創立的曼克頓救贖主基督長老教會(Redeemer Presbyterian Church in Manhattan)向會友發佈其離世消息,感謝他的領導、熱心和與他人分享基督之愛的奉獻精神,欣賞他帶領教會會眾和全球事工領袖互動,樂於傳達改變人心的福音,相信他的名字被寫在羔羊生命冊上。



文中另指,未來幾周將在紐約市舉行追悼會,實體與直播同步,讓更多人能參與,同時為凱勒牧師妻子及整個家庭祈禱。



致力福音植堂 著作護教書籍



曼克頓救贖主基督長老教會1989年由凱勒牧師創立,平均每周約5,000人參加崇拜。凱勒亦建立植堂網絡Redeemer City to City,在各大城市推動福音植堂,至今在全球催生了300多間教會。



凱勒牧師亦為多產作家,著作之一《21世紀教會成長學:以福音為中心的城市教會新異象》(Center church: doing balanced, Gospel-centered ministry in your city),被譽為集大成之作,獻給21世紀教會的必讀之書。另一本是《上帝的理由:懷疑論時代的信仰》(The Reason for God),從護教學角度解決信仰難題,例如為甚麼上帝允許苦難並將未得救的人送入地獄。



Redeemer City to City在官方網站列出其著作書單,指凱勒牧師使用文學、哲學、現實生活的對話和推理,向人解釋對基督教上帝的信仰如何是一種健全的理性信仰,為那些真正想知道真相的人懷有深切同情的思想正直的人所持有。



同性戀立場「保守」神學院拒頒傑出獎



在同性戀立場上,凱勒牧師被指傾向保守,他在公開場合直指「同性戀是罪」,但不等於下地獄,異性戀者都不等於上天堂,問題是同性戀者的行為,儘管如此,同性戀者都是我們的鄰舍而需要被愛。



因著他對同性戀和女性按牧的立場,2017年普林斯頓神學院(Princeton Theological Seminary)決定不授予他凱波爾獎(Kuyper Prize),該獎項每年頒發給一位學者或社區領袖,表揚其所屬領域的傑出貢獻。



病中禱告回家見耶穌



凱勒牧師2020年5月被診斷患有第4期胰腺癌,在馬里蘭州貝塞斯達的國立衛生研究院(National Institutes for Health in Bethesda, Maryland)接受化療和免疫治療藥物試驗。



在他確診兩周年之際,凱勒牧師在推特交代說:「化療產生效力,癌細胞正在減少,上帝認為給我更多時間是合適的。」



然而,凱勒牧師兒子邁克爾近日發佈最新消息,稱父親已被轉移到家中的臨終關懷中心,並引述父親的禱告指,凱勒牧師感謝上帝給他時間,「但我已經準備好去見耶穌了,我等不及要見耶穌了,送我回家。」凱勒牧師去世,留下妻子、3名兒子、7名孫兒。