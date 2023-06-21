家扶調查：4成青少年每日迷「網」超過2小時

使用網絡社群平台對青少年是利是弊？台灣有機構進行調查，發現近半數少兒借助網絡、4成每日使用網絡社群超過2小時，機構提出「3C」秘招，鼓勵家長陪伴孩子不迷「網」。



家扶基金會5月17日公佈「青少年網路社群使用習慣調查」，該次調查收回16,678份有效問卷，受訪者年齡介乎9至18歲的Z及α世代，「Z世代」指2000至2010年出生的孩子，「α世代」則於2010年後出生適逢智能型手機高速發展的年代。



調查發現，Z世代及α世代視網絡社群為生活一部分，在課業學習、日常娛樂都倚靠網絡社群獲得即時與豐富的資訊。近半數青少年表示需要網絡社群使用上的協助；整體青少年使用最多的平台是YouTube；4成受訪者每日使用網絡社群超過2小時。



至於抖音在國中以下的少兒非常流行，而且國中生使用率達7成；超過2成的青少年主動點擊「滿18」警語網站，高中職生則高達3成。



發佈會邀請不同人士回應，臨床心理師陳品皓認為，使用甚麼的內容才是最關鍵，所以要先了解孩子在網絡上看甚麼、想做甚麼。



基督徒藝人聶雲鼓勵父母，主動理解網絡社群傳遞甚麼信息和內容，而且用甚麼語言至為重要。



家扶基金會執行長周大堯表示，家長面對網絡原生世代的孩子，本身也需要提高參與度，增加理解與孩子溝通，重點是減低網絡社群帶給年輕人的風險，成為他們的護航者。



周大堯並且提「3C」招數鼓勵父母陪伴孩子，以致孩子不迷「網」：1.「Convey」雙向溝通：理解孩子的使用需求，親子保持交流空間；2.「Clear」清楚約定：與孩子明確約定網絡社群使用時間及規則；3.「Care」 適時關心：關心孩子使用情況，即時提供所需的協助。

