究竟甚麼是基督教民族主義？

基督教有民族主義？何謂基督教民族主義？研究基督教世界觀的學者分析其特色、危機、版本，最終認為信徒與教會撇下身份回應上帝呼召，回歸信仰的初心，是最佳的出路。



基督教民族主義特色：保護道德倫理底線



科爾森基督教世界觀中心（Colson Center for Christian Worldview）主席約翰·斯通斯特里（John Stonestreet）在《基督頭條》（Christian Headlines）撰文，基督教民族主義（Christian nationalism）特色是，其擁護者經常準確地描述西方社會面臨的問題，例如西方社會性別倫理的破壞，不會與變性孩子聯手破壞美國道德底線，務求保護基督教信仰的傳統，提醒基督徒這世界非我家，但是擁有兩種身份：天國兒女和地上公民。



危機：被標籤為政治或宗教右翼



鑑於基督教民族主義在地上公民身份的觀念，他們將信仰應用在公民身份或政治進程，試圖認真對待政治議題履行職責時，就會被人指控教會與國家混為一談，或者將他們的宗教信仰強加於其他人。



作者指出，然而宗教左翼人士，即是支持社會平等主義政治形態的捍衛者，同樣做出這樣的事情，情況就截然不同。因此，基督教民族主義可以作為一種輔助性的東西來理解，就是基督徒履行聖經的教導，進入社會融入文化，不是擺出一副高不可攀的道德審判官的臉孔，可惜時至今日基督教民族主義形成為一個標籤備受批評。



基督教民族主義同時面對一種危機，當倡導者與民族主義歷史上最糟糕的例子相似的時候，例如聲稱來自特定地方、某階層的人的利益是絕對不可侵犯， 或呼籲為不同種族建立獨立的國家、種族隔離，甚至種族民族主義和反猶太主義，就會被批評得體無完膚。



版本：基督教、猶太教、天主教各自解讀



時至今日，基督教民族主義已經發展到不同的版本。作者解釋基督教民族主義其實是一個「不一致的體系」，當中有不同的版本，例如從基督教、猶太教的世界觀投射出來的版本；也有從羅馬天主教國家發展出來的版本；還有新興基督教國家的版本；有一些版本來自特定的改革國家。



出路：放下身份回應上帝呼召



作者在文末提出建議，21世紀網絡社交媒體衝擊世界之時，傾向通過一個團體或政黨來定義一個人，例如這人是自由派、那人是建制派，並非從個人的真善美來評價。因此，基督教民族主義未來走向的路，不在於外在被人的稱呼，而是思考基督徒本身如何回應上帝對自己的呼召；教會也必須站在人群忠心地服事。沒有了民族主義的沉重負擔，基督教對生活和世界的看法本身就足夠強大。

