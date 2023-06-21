土耳其聖誕老人教堂復修開放 歡迎基督徒參加崇拜

擁有1500多年歷史的聖尼古拉斯教堂（St. Nicholas Church）以受人喜愛的聖尼古拉斯命名，此人啟發了聖誕老人的傳說，經過18個月的修復工程再次向公眾開放。



土耳其文化和旅遊部長穆罕默德·努里·埃爾索伊（Mehmet Nuri Ersoy）， 在5月初教堂重新開放時發出聲明，期待教堂在未來幾十年成為基督徒禮拜和朝聖的地方。



聲明指出：「這座教堂的建築和裝飾是東羅馬藝術最傑出的作品之一，對基督教世界具有巨大的價值。修復將使聖尼古拉斯教堂在未來幾十年內接待更多的遊客和信徒。」



這座教堂在土耳其的城鎮代姆雷（Demre），始建於公元520年，位於聖尼古拉斯的墓地，他出生在古城帕塔拉的海灘附近的格萊米斯（Gelemiş）小鎮，那裡畜了不少有綿羊，在山坡吃草。



據土耳其官員稱，教堂的修復工作包括在現場安裝保護性屋頂，還修復了教堂的大量壁畫和地板馬賽克，反映了「拜占庭藝術和建築中的重要作品」。在海平面以下3呎的教堂也進行了工作，以保護它免受雨水和地下水的影響。



聖尼古拉斯教堂現時每天上午8時30分至晚上8時開放給遊客，一名無宗教信仰、在當生活了4年的英國僑民妮基·布洛克（Nikki Bullock）與朋友和母親參觀教堂時向媒體分享，聖尼古拉斯教堂舉行基督教儀式的禮拜只是近年的事，但不確定參加者是否都是基督徒。



土耳其，正式名稱為土耳其共和國，主要宗教為伊斯蘭教，99.8％的人口自動被國家登記為穆斯林。縱使如此，土耳其在聖經佔有重要地位，使徒行傳年代被稱為小亞細亞，是早期基督教得以繁榮發展的地方，也是使徒保羅出生地，聖經學者認為保羅在教會歷數的地位僅次於耶穌，新約27本書中大約有一半由他撰寫。

