「願祢的國降臨」祈禱運動 迎接耶穌升天後五旬聖靈

「願祢的國降臨」祈禱運動2023（Thy Kingdom Come 2023）展開，一連九天由5月18日（耶穌升天）至28日（聖靈降臨），呼籲信徒記下午五位親友名字，在十天內專心為他們祈禱。



耶穌復活後四十日升天、五十日聖靈降臨，「願祢的國降臨」祈禱運動呼籲信徒在等候五旬節聖靈降臨期間一起祈禱。「願祢的國降臨」乃坎特伯里大主教韋爾比、前約克大主教冼達姆2016年發起的宣教祈禱運動，至今來自不同宗派和傳統約100萬信徒參與。



該運動還出版祈禱小冊子，取材不同聖經書卷，呼籲全球信徒在耶穌基督升天日至聖靈降臨日九天期間，按照經文內容靈修閱讀，為未信主的人祈禱。香港聖公會教省今年翻譯小冊子予信徒祈禱靈修，經文來自使徒行傳1至2章、約翰一書1至4章。



聖靈降臨日（5月28日）主題為「屬於全世界的上帝」，經文選自使徒行傳2章1至4節。文中指出，使徒時代的五旬節與舊約慶祝豐收有別，聖經五旬節記載包含眾多意義，不是莊稼而是人的豐收，耶穌基督在福音書經常用這主題教導。



此外，五旬節有三個表徵：風、火、語言。「風」喻表吹動了新生的教會，鴿⼦形像是聖靈的表徵。



「火」象徵聖潔，是上帝的聖潔，火代表燒毀過去的失敗、怨恨、罪惡、恐懼，活出上帝的國度。



「語言」指五旬節上帝賜予全世界聽到福音的權利，而且這種語言並非面向自己人，而是啟示我們讓世界的人相信福音。



文章結尾發出聖靈降臨日的祝文，求主藉著福音的宣揚，將神所應許的恩賜普及全世界直到地極。

