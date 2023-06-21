神秘信仰「星際種子」降落地球 偽稱助人類步入黃金時代

神秘信仰「星際種子」（或稱：星際人）降落地球，前靈媒警告家長留意子女勿誤信邪道。現時地球上有一群新人相信他們是外星人，從其他維度來到地球引導人類進入黃金時代：一個幸福、繁榮和成就的時代。



前靈媒詹妮弗·尼扎（Jenn Nizza）在博客節目《拯救前通靈者：揭露占卜、新時代和神秘學》透露，「星際種子」（starseeds）的神秘信仰在網絡迅速蔓延引誘青少年。這個神秘宗教自稱，有來自其他星球和領域的高級精神存在，它們來自星塵而且擁有神聖的光芒，在tiktok的星際種子標籤就擁有超過9,539億人次瀏覽量。



詹妮弗警告人們必須提高警覺，這種邪術專門吸引生活孤單的人，告訴人只要通過星際種子的火花就能夠改變宇宙，這是一種危險的意識形態，令到人迷惘，心靈留下了空間給這種邪說佔據。



「星際種子的意識形態迷惑人，它會直接了當告訴你身上有一個黑暗實體，或者脈輪被阻塞了，你必須按照自己的意願行事，進入這個新時代。」詹妮弗澄清， 成聖只有來自耶穌基督，哥林多後書11章14至15節指出：「撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。」



魔鬼偽裝成光明的天使，通過星際種子的意識形態呈現邪惡的一面，卻假扮光明的天使偽裝成為正義的人，幫助別人脫離自我的局限，邁向無限踏上成聖的道路。種說法顯然是一種謊言。事實上，魔鬼在街上遊蕩尋找可吞吃的人攻擊人的弱點。



另一位前靈媒漢娜（Hannah），脫離了神秘主義成為基督徒，在tiktok用戶 揭開星際種子的真相。



她在播客分享，占卜是上帝譴責的，這是魔鬼的戰術叫人離棄真神，奉勸家長「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離」（箴言22:6）。漢娜指，人類天生就是罪人，在亞當夏娃的咀咒下被罪惡捆綁，惟有上帝的話語改變孩子的生命。

