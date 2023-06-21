乍得聖經翻譯模式 基督徒穆斯林共同參與

全球大約3,589種語種語言很少或沒有聖經翻譯，但未得之民對聖經的需求非常迫切。為迎合這些需求，乍得實行一種以教會為中心的聖經翻譯模式，在翻譯過程中穆斯林和基督徒一齊參與，最終翻譯出50個聖經故事、8種少數民族語言，估計將影響約200萬乍得講阿拉伯語以外語言的人。



unfoldingWord實地項目全球協調員斯泰格達（Eric Steggerda）在《今日基督教》（Christian Today）撰文，據威克里夫聖經翻譯會統計，現今世界上使用的7,000多種語言中，大約 3,589種語言很少或根本沒有聖經？隨著全球教會幾何級增長，翻譯過程卻至少需要20年，合作夥伴反映未得之民對上帝話語強烈需求。



在乍得，一種新興聖經翻譯模式，名為「以教會為中心的聖經翻譯」，作者與unfoldingWord培訓團隊一起培訓乍得信徒，將50個聖經故事翻譯成8個少數民族語言。



翻譯過程是穆斯林和基督徒一齊參與，雖然只佔整個翻譯工作一小部分，但可能影響約200萬講乍得阿拉伯語以外語言的人。



這是一條充滿挑戰的道路，因為有8個語言小組，每個小組有5個成員（2個全是穆斯林，2個全是基督徒，還有4個混合組）走在一起。斯泰格達說：「我花了幾十年的工作時間來培養領導者和團隊，並且沒有低估他們在開始一系列6個翻譯研討會，第一時間需要克服的障礙。」



斯泰格達繼續指，每個團隊都由具有不同語言專業知識的人員組成，大多數人完全識字，有些人會讀會說但寫得不好，有些人只會說。由於所涉及的時間，翻譯團隊無法在該計劃之外工作，但他們仍然致力於該過程。



「雖然這項工作很辛苦，但我們已經看到了它的成果。一些穆斯林團隊成員表達了他們對接觸這些故事的熱情和喜悅，這是一項開創性的工作，因為大多數穆斯林沒有接觸過聖經。」



該翻譯小組於2018年開始18個月後完成，從第一組8個語言團隊中，至少建立了2間新教會，初信者被分配給關顧該民族的傳教士，這是翻譯事工的後續，是與合作夥伴的重要使命。



斯泰格達表示，乍得教會網絡倡議旨在幫助乍得的迷路者，現時籌劃第二輪翻譯工作，期望接觸200萬乍得人使用母語聖經。

