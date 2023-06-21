聯合國教科文音樂之城 首辦福音音樂節

聯合國教科文組織的音樂之城利物浦，將舉辦英國首個主流福音音樂節，並推廣到學校讓全國年輕人了解音樂流派。



福音音樂節（Gospel Music Festival）將於9月9日在史丹利公園（Stanley Park）舉行，邀請著名樂團The Kingdom Choir、音樂藝術家Called Out Music、其他國際藝術家參加。



該音樂節由Liverpool Lighthouse策劃，適逢英國福音音樂社區將9月定為福音音樂傳統月，組織者希望提高人們對福音音樂廣泛影響的認識，這源於許多現代主流音樂及黑人的音樂類型，都將它們的起源和靈感歸功於福音音樂，然而這些根源往往未被承認和認可。



利物浦福音音樂節總監、Liverpool Lighthouse 音樂總監阿努·奧米德伊（Anu Omideyi）表示，最近看到福音音樂在全國範圍演出，特別是在查理斯三世國王加冕典禮和2018年哈里王子和梅根的婚禮上，The Kingdom Choir表演真是太棒。



奧米德伊說：「幾十年來，福音音樂和音樂家一直大力支持主流流行藝術家，現在我們很高興能夠建立一個主流平台來慶祝。」



利物浦燈塔創意總監麗貝卡·威廉姆斯（Rebecca Ross-Williams）則指，今年9 月宣布舉辦利物浦福音音樂節令人興奮，它響應了全國的需求，因為沒有類似的活動。



麗貝卡認為：「現在正是舉辦這個音樂節的好時機，因為利物浦是『聯合國教科文組織的音樂之城』，擁有如此深厚的音樂遺產，也因為利物浦對黑人歷史的貢獻。」



她補充，Liverpool Lighthouse致力保護和發展福音音樂，目標是為福音音樂藝術家提供一個急需的平台，展示國際上最好的音樂，並為我們的觀眾帶來歡樂。



利物浦足球俱樂部球員張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）和馬魯蘭達（Luis Diaz）最近參觀Liverpool Lighthouse以示支持，並且透露將演奏經典歌曲《哈利路亞》（Hallelujah），還評論福音音樂的豐富影響：這是許多深情音樂的來源。」



此外，該音樂節將與音樂教育中心Resonate合作，將福音音樂帶入學校。今年6月在兩所中學進行試點，在下一學年推廣到更多學校，最終目標是改變課程，讓全國的年輕人了解音樂流派。

