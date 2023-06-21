報告：父母藏聖經 北韓判2歲幼童終身監禁

美國國務院發表《2022年國際宗教自由報告》，揭露在北韓約有7萬名基督徒和其他宗教包括薩滿教徒被關在監獄，令人震驚是一名2歲兒童因父母藏有聖經被判無期徒刑。



美國國務院援引非牟利組織「韓國未來」（Korea Future）一份報告稱，一個家庭因擁有一本聖經被逮捕，包括兩歲的孩子被關在政治犯集中營。這並非該國第一宗因為信仰將兒童判入監獄，早在2011年一名基督徒婦女和她的孫子，因為信仰被刑隊處決。



一名脫北者向韓國未來透露，政府出版圖書小說，將基督徒描繪成為騙徒欺哄兒童進入教堂，並且帶他們到地下室抽血，為免孩子受牽連許多基督徒向子女隱瞞宗教信仰以保護他們。



報告進一步指出，除了人民甚至有政府官員被發現擁有聖經，在3千人面前被處決。北韓政府將從事宗教活動、擁有宗教物品、與宗教人士接觸、分享宗教信仰的人關在集中營。



受害人被任意拘留、面臨強迫勞動、性暴力、驅逐出境，酷刑包括：雙手反駁、雙腿綁在一起，連續幾天吊在天花板上。曾有被單獨囚禁的婦女被剝奪睡眠，抵受不到折磨，2020年被迫自殺。



北韓政府對外強調，保障公民宗教自由，並且在首都平壤有幾座教堂，聲稱開放給基督徒。



在韓國未來報告中，評擊這些教堂是向外國人展示的旅遊景點。一名來自美國伊利諾州的遊客坎寧安表示，曾經到平壤的七谷教堂（Chilgol church），該教堂是獻給金日成的母親康盤石。



然而，教堂沒有任何兒童或年輕人在場，「基督徒」由65歲以上的男性、40歲以上的女性組成，推斷可能為對外宣傳的一種假象，間接支持了報告所稱。



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）的美國總部指：「北韓基督徒永遠不會安全」，有脫北者稱學校老師鼓勵孩子舉報父母，在家中有沒有任何信仰跡象。

