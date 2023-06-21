全卡城粵語培靈會6月展開 鮑維均牧師：來跟從基督

2023年全卡城粵語培靈會6月16至18日舉行，美國三一神學院院長鮑維均牧師主講，主題為「來跟從我」。



全卡城教會培靈會由卡城基督教華人教牧同工會舉辦，主題為「來跟從我」，講員：鮑維均牧師，日期：6月16至18日，時間 : 晚上7:30-9:00（7時為禱告會），地點 : 南卡城華人播道會，分題：基督為神、基督為主、基督為王，今年不設現場直播，鼓勵兄姊一同參與。



主辦單位在宣傳視頻感謝上帝，在過去歲月差遣不同牧者分享神的旨意，並且剪輯鮑維均牧師過往的講道。



他指出，縱使文化不斷改變，多年來培靈會沒有改變，一直與弟兄姊妹一齊閱讀聖經、聽神的說話，持守一個信念就是神滿有能力。



疫情衝擊底下，有危有機，這迫使我們反思自己的改變，生命是怎樣？當我們指責下一代反叛的時候，我們留下甚麼給下一代？因此邀請弟兄姊妹參與這個豐盛的靈宴。



卡城基督教華人教牧同工會今年適逢40周年，6月17日早上舉行特別工作坊，同亦邀請鮑維均牧師宣講「後疫情時代的牧養」，聚會後舉行40周年聚餐。



至於全卡城國語培靈會已於5月19至21日舉行，由遠東廣播加東區主任于斌牧師宣講使徒行傳，三天分題為：教會需要聖靈、教會需要復興、教會需要傳道。

