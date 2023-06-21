普世教協75周年 秘書長：世界處於危機仍確信上帝掌管

世界基督教協會（另稱：普世教會協會）踏進75周年將舉行紀念活動，秘書長傑里·皮萊博士在信中稱，世界正處於危機以致令人質疑上帝的存在，但回顧過去75年的見證、工作和生活，仍然確信上帝掌管一切。



世界基督教協會（World Council of Church, WCC）秘書長傑里·皮萊博士牧師（Rev. Prof. Dr Jerry Pillay）自今年1月接任秘書長一職，在提交執行委員會報告中指出，今年為協會75周年是特別的一年，強調通過制定以團結和希望為基礎的戰略計劃加強全球團契。



皮萊表示：「世界正處於危機之中，可能無法理解正在發生的事情，甚至可能質疑上帝的存在，但回顧過去75年的見證、工作和生活時，我們仍然確信上帝在掌管一切。」



他並指，本月召開中央委員會，會議標誌著75周年慶典開羅，希望透過紀念活動作為一個平台，幫助成員教會、合作夥伴、跨宗派青年團體，即使在非常困難的時期，也能夠將基督徒凝聚一起，處於不同景況從他人視角看世界，表現出彼此的同情心，而且建立信任，這是合一重要組成部分。



世界基督教協會成立1948年8月23日，周年紀念活動還旨在激勵年輕一代參與合一運動；提高對當前挑戰的認識，以及過去應對當前挑戰的活動的主要例子；並激發成員教會和更廣泛的團契分享他們對合一之旅的看法。



此外，世界各地的成員教會將從中汲取靈感，加強團契、精神生活、青年參與、宗教間對話與合作、促進對上帝的創造、健康和福祉的關懷，打擊種族主義，以及建立一個公正的男女社區。

