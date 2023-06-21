《The Chosen》第三季大結局：強大場景五餅二魚神蹟

耶穌生平連續劇《上帝所揀選的人》（The Chosen：The Messengers）第三季播映最後一集，大結局以「最強大的一幕」耶穌行神蹟餵飽五千人作結尾，導演表示將考慮其他的聖經故事開拍第四季。



編劇之一 達拉斯·詹金斯（Dallas Jenkins）分享拍攝感受，在過程裡全都選擇最強大的場景，從陸路對到水路。無論是耶穌在山上行五餅二魚神蹟餵飽五千人；門徒在海上遇上風浪驚怕，耶穌平靜風浪；耶穌在水面行走彼得小信往下沉，耶穌伸手救起彼得……，這些場景都編織在一起，讓信徒徒多角度思考耶穌基督的教導。



詹金斯（Dallas Jenkins）表示，這齣熱播劇不會就此結束，將會考慮其他的聖經故事開拍第四季。他曾指出該劇共16集，翻譯成50種各國語言，發行公司Angel Studio希望這套劇集能夠影響全球10億人，因此計劃將整系列配音為全球通用的25種語言。



《上帝所揀選的人》（The Chosen：The Messengers）最初於2021年在影院上映，第三季劇集在美國東部時間12月23日星期五晚上8時在 CW電視聯播網播出，現時第三季劇集翻譯成62種語言，估計全球有1億人在多個平台免費觀看，包括 The Chosen和 Angel Studios 應用程序，內容講述耶穌和門徒的故事。



該劇被視為新耶穌傳播映三年，全球觀看次數超過3.34億人次，也在法國電視網絡上播放。

