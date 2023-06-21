宗派團體赴廣東山東 聽取基督教中國化發展

編輯室 2023 六月 21日, 星期三 12:42

廣東協和神學院、山東神學院。（圖：維基百科／百度）
廣東協和神學院、山東神學院。（圖：維基百科／百度）

5月份，國際路德會平信徒聯盟代表團到訪廣東協和神學院；香港華人基督教聯會赴山東訪問，聽取內地基督教中國化發展及交流。

協和神學院：踐行社會主義核心價值觀

據中國基督教全國兩會報導，5月23日國際路德會平信徒聯盟亞洲地區主任陳惠娟（Gunya Na Thlang）與中國事工顧問朱靖才牧師（Rev.Jingcai）一行到訪廣東協和神學院。

協和神學院院長許潔平牧師在座談會介紹學院辦學宗旨、開展基督教中國化工作等方面情況；國際路德會平信徒聯盟亦分享平信徒神學教育方面的心得體會，雙方表示未來將進一步加強交流，推動神學教育，尤其是平信徒神學教育的發展。

廣東協和神學院2020年成立「基督教中國化研究中心」，在成立典禮上院長許潔平牧師指出，基督教中國化就是「以聖經為依據，持守基本信仰，繼承大公教會和宗教改革傳統，在信仰和社會實踐中紮根中國文化沃土，踐行社會主義核心價值觀，在處境中傳揚福音，見證基督，辦好教會」。

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山東省基督教兩會：加強齊魯神學思想建設

香港華人基督教聯會主席陳德昌牧師一行13人5月10日至13日前往山東訪問交流，山東省基督教三自愛國運動委員會主任董美琴牧師、省基督教協會會長高明牧師參加接待。

中國基督教網引述，董美琴牧師向訪問團介紹山東省基督教兩會的基本情況，以及自覺接受中華優秀傳統文化浸潤、加強齊魯神學思想建設、推進基督教中國化的實踐做法，希望雙方保持良好關繫，建立互訪機制，在基督教中國化和健康傳承等方面加強交流。

香港華人基督教聯會表示，將進一步加強與內地教會的神學思想交流，增進對中華優秀傳統文化的認知，深化基督教中國化的思考與探索。

近年山東省基督教兩會以齊魯神學體繫建設為引領，加強對《聖經》與教規教義的中國化闡釋。去年6月舉行名為「山東省基督教齊魯神學體繫建設研討會」。

山東省基督教三自愛國運動委員會主任、山東神學院院長高明牧師指出，山東基督教逐步確立了以《聖經》文本研究為基礎、以兩仟年教會歴史為借鑒、以齊魯文化為表達、以回應新時代教會與社會需要。

齊魯神學體繫建設包括《聖經》文本研究、基督教史研究、以傳統文化浸潤基督教，以及辦好教會、服務社會等具體內容。

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