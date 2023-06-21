自行車愛好者「踏板朝聖」穿梭三座大教堂

熱衷騎自行車的人今年6月9日可參加約克郡舉行的全國「大教堂單車路線」進行「踏板朝聖」。



「踏板朝聖」為2023大教堂循環接力賽之一，將在利茲教區的三座大教堂之間穿梭。參加者可以選擇從里彭大教堂（Ripon Cathedral）騎自行車到布拉德福德大教堂（Bradford Cathedral），或從該教堂騎自行車到韋克菲爾德大教堂（Wakefield Cathedral）。



這三座大教堂都是英格蘭教會利茲教區的一部分，但里彭到布拉德福德的路線最具挑戰性，雖然距離不到40哩。



活動發起人卡特勒（Shaun Cutler）是諾森比亞大學的企業家，同時為自行車愛好者，倡議計劃旨在幫助人擺脫封鎖，讓他們有機會在大教堂之間進行短途騎行，並建立新的伙伴關係和籌款活動，以支持身心健康。



「大教堂自行車道是連接歷史悠久的大教堂，一起享受教堂之間的空間。」卡特勒表示：「過去幾年發生了很多變化，大教堂自行車道是重新發現和重新聯繫的好方法，支持人們的身心健康通過朝聖、福祉和遺產，促進英格蘭大教堂的使命。」



每間大教堂將選出一名「自行車大使」，熱烈歡迎來訪的自行車手，增加兩輪車參與者。



布拉德福德大教堂的自行車大使曼克特洛（Maurice Manktelow）表示，無論今年的訪客如何來到大教堂，都期待著歡迎他們，如果他們騎著兩個輪子來，我們準備好熱烈歡迎，為他們提供停放自行車的地方，以及為他們裝滿水瓶的地方。



「很高興再次成為這個接力賽的一部分，成為支持和連接社區的核心，大教堂自行車道就是這樣做的一種方式。」



他繼續說：「布拉德福德大教堂的遊客不僅可以欣賞我們建築的美麗和神聖，還可以享受他們之間的旅程，經過多年的限制，這對我們的身心健康比以往任何時候都更加重要前。」



參加者將於6月9日上午10時從里彭大教堂出發，前往布拉德福德；第二站集合時間為下午1時，1時30分在布拉德福德大教堂出發，前往韋克菲爾德大教堂，沿途欣賞風光如畫的美景。

