調查：哪宗派信徒最守什一奉獻？

生命之路研究機構（Lifeway Research）發佈宗派信徒奉獻調查，59%的路德教徒同意什一奉獻是聖經的命令，85%的福音派、71%的非福音派持相同觀點。



研究機構去年9月訪問1,002名美國新教會會眾，年齡18歲至34歲，66%受訪者表示最不可能相信什一奉獻是聖經的命令 。在宗派方面，59%的路德教徒同意什一奉獻是聖經的命令，85%的福音派、71%的非福音派持相同觀點。



調查發現信徒奉獻率與參加教會崇拜有關，每月出席四次崇拜的信徒（34%），對比每月出席一到三次崇拜的信徒（26%）更願意奉獻。



不同宗派的信徒奉獻比例也有別，浸信會（40%）；長老會或改革宗（34%）；非宗派教會（34%）信徒對比路德宗（19%）、復興派運動（17%）、衛理公會（12%）信徒，更願意什一奉獻。



是次研究與2017年調查對比，2017年什一奉獻的信徒（37%），是次調查什一奉獻者輕微下降（31%）。然而，最新的研究也發現，51%的信徒奉獻其收入的10%或更多，與2017年有54%的信徒什一奉獻相比，意味著奉獻數據保持相對穩定。



生命之路研究機構執行董事斯科特·麥康奈爾（Scott McConnell）在一份聲明中指出，「根據這項調查，將你收入的10%奉獻給上帝仍然是教會會眾的廣泛標准。」他將「認為奉獻是一種命令的少量下降」歸因於「對該主題的教導不足」，而不是對這種教導的拒絕。

