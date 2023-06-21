日本聖書協會《盲文聖經》奉獻禮：福音照亮視障者

日本聖書協會6月6日主辦《聖經·盲文聖經》奉獻禮，紀念該協會推動「盲文翻譯」項目完成「照亮」視障者；理事長石田學表示，盲文聖經是遵行耶穌吩咐讓瞎眼的得看見的印記。



據日本基督教媒體Christian Press報導，是次奉獻禮以崇拜形式進行，並邀請合作伙伴分享「盲文翻譯」項目的異象與過程。東京教區總主教菊地功先作開會祈禱，具志堅先生報告。



人手製作耗時耗力



盲文聖經由東京點字出版社出版，印刷版於2018年12月出版，同時開始轉錄盲文工作。2019年5月完成《創世記》、8月完成《馬太福音》；2020年5月全部完成共40冊；2022年10月應讀者要求出版詞彙表的盲文版。



東京點字出版社理事長肥後正幸分享，出版社成立於1926年，一直以來對聖書協會出版的《口語譯本》和日語版聖經《新共同訳》進行盲文翻譯。肥後正幸指，將聖經轉錄成盲文是一項非常耗時耗力的工作，因為它完全靠人手，不像其他書籍的製作，但出版社努力不懈地完成使命。



福音不分殘疾 瞎眼的得看見



日本基督教盲人佈道會會長田中文宏致賀詞時指，傳基督的福音不分殘疾乃是遵行主耶穌的吩咐，是彰顯神的榮耀，引導人生走出黑暗．他期待通過這本聖經，盲文將成為照亮視障者生活黑暗的光，並引用詩篇119篇105節所說：「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」



隨後，日本基督教團神泉教會的西山春子朗讀《盲文聖經》路加福音4章16至21節：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。」



日本聖書協會理事長石田學以該經文證道，題目為「讓福音傳遍全民」，他指這段經文告訴我們福音已經傳給窮人、受壓迫者、盲人和其他似乎不需要上帝之道的人。我們應許這將持續到未來。



石田學續指，然而現實是神的話被擋住了，「主耶穌所說的福音對象是象徵性，今天作為主的門徒必須盡最大努力將福音傳給每一個人。」他總結道：「日本聖書協會出版盲文聖經及努力傳播，是福音傳遍每個人的標誌和見證，是追隨者的具體表現，而這本盲文聖經就是印記。」

