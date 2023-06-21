世界海洋日 2040年鯨魚滅種？

今天（8日）是世界海洋日，今年主題是「海洋星球：潮汐在變」，有海洋學家發現鯨魚死亡數目創下歴史最高，疑2040年滅種，海洋是造物主賜的禮物，人類應給予保護和尊重。



聯合國於2008年發起世界海洋日，希望通過這個特殊的日子提高人們對海洋在幫助人類生存方面的作用，以及我們認識優先保護海洋的必要。海洋是人類最寶貴的資源之一，是地球上80%生命的家園，為超過30億人提供營養，是全球貿易的媒介。然而，由於全球變暖、不可持續的做法、非法捕魚、不計後果的污染和海洋棲息地的喪失， 它正處於危險之中。



2040年鯨魚滅種？



早於2018年海洋學家發現，北大西洋的露脊鯨群的繁殖期即將結束，卻沒有任何幼鯨誕生，專家們再次警告，目前世界上只剩430條露脊鯨，其中只有100條潛在母鯨，若沒有人為協助受孕，露脊鯨將在2040年滅種。



專家也表示，去年露脊鯨的死亡數目創下歴史最高，其中鯨魚主要的死亡原因，以遭到捕捉龍蝦的釣魚線纏住、在異常溫暖的海域中彼此爭搶食物為主。



調查發現，82%露脊鯨過早死亡的原因，都是釣魚線纏身造成，當中的罪魁禍首，以新英格蘭的龍蝦產業與加拿大海域捕撈螃蟹為主。



教宗：海洋是造物主賜的禮物



教宗方濟各在3月巴拿馬舉行的第8屆「我們的海洋會議」致辭強調「謙遜、感恩、敬畏」的重要，正如大會主題所說海洋是我們的，所有人都依賴海洋而且被視為「共同遺產」。



教宗更指出，海洋是「造物主的禮物」賜予我們，因此我們必須努力公平、可持續地利用它們，以便將它們傳給子孫後代。



世界海洋日對基督徒的意義



創世記1章1節說：「起初神創造天地」，隨後說：「神的靈運行在水面上」 。古希臘哲學家米利都的泰勒斯（Thales of Miletus）亦說：世界的起源，實際上是世界的全部物質，都是由水構成的。



換句話說，萬物的生命之源來自海洋，都是倚靠水來生存。人體大約60%由水組成，水合作用有助於氧氣和營養物質到達細胞，這些只是水作用的幾個例子。



這與上帝創造的萬物一樣，水值得我們呵護，因為它是我們賴以生存的生態繫統的一部分，因此也是我們家園的一部分。因此，與我們共同的家園相關的海洋是最引人入勝。



大海一直讓人類著迷，我們有責任繼續愛護它，同時給予它如此強大的力量應有的尊重。

