創世電視福音主日：梁藝齡傳道「香香公主」蛻變「女金剛」

影音使團創世電視6月10日舉行福音主日，主題：「有一種體驗叫終身美麗」，邀請前藝人、中華聖經文物館發展總監梁藝齡傳道分享，從香香公主到平民公主，再搖身蛻變「女金剛」，更成為華人首位方舟女探索家。



遇上帝的愛成為真正公主



梁藝齡（Fiona）曾經是家傳戶曉的無線當家花旦，1987年她參加無線電視超級新星選舉獲得冠軍，但她說自己被傳媒形容為「最醜樣的香香公主」。「幸運是我未做過配角，基本上都是第一女主角。」透過超闊銀幕，可以看到梁藝齡演出的多個經典角色，但她說當時內心並沒有平安。



「我常常會感到害怕，因為爸爸在我長大後離世，媽媽又經常離家，到兄長要脫離母子關係，我就成為經濟支柱。」



在演藝圈梁藝齡經常求神問卜，但其實都解決不了她的問題，於是有朋友邀請她上教會。「當時和媽媽關係不好，她經常抱怨過往與爸爸、哥哥不開心的事，我很久沒有經歷到愛。但當時牧師說上帝的愛是白白的禮物，於是我相信主。」信主後，梁藝齡能夠戒掉昔日每天抽三包煙的習慣，睡眠時求天軍天使保護，不再被靈界騷擾，更確信主的保護，後來更讀神學成為傳道。



難過的一年



2006年是梁藝齡十分難過的一年。6月媽媽離世，12月在澳洲發生車禍。「這些經歷可以令我離開神，但反而令我更堅定於神。」因為梁藝齡在車禍中經歷了四個神蹟︰



一、當時她斷了六條肋骨，但她沒有哭，高永文醫生說若她因哭而抽動内臟的話會帶來致命的危機。



二、車子玻璃碎裂，她被拋出窗外，玻璃碎片很容易刮損臉容，但她卻沒留下疤痕。



三、六條肋骨斷裂理應很痛，但醫生問她多痛，1至10分她只是給5分。



四、一星期就可以自己在深切治療部步行離開。



「這次經歷令我知道《聖經》是我們隨時的幫助。《聖經》不單是文字，也有能力在我們生命中活出來。我車禍一個月後就回影音使團上班，因為媽媽的死亡和車禍令我知道人生不能估計，很多事都突如其來，我在車禍中叫一聲耶穌的機會也沒有，所以我要把握時間傳福音。」



中華聖經文物館的美麗足跡



2022年，梁藝齡成為創世電視「中華聖經文物館」發展總監，她分享幾件最開心的事。「我見到近100人信主，有不同年齡的人來這裡做義工，其中一位已經74歲，大家都很同心地事奉主。年輕的同工又願意嘗試，帶領人決志，見到他們的成長。而且很多人來到流淚，見到上帝在這裡。雖然面對租金的問題，但亦見到主出手幫助我們。」



袁文輝︰梁藝齡是女金剛



影音使團總幹事袁文輝︰「我初認識梁藝齡時，她想像喬宏叔般公開分享福音，她有一顆願意回應上帝旨意的心。到她有車禍，我去到澳洲探望她，我說她是女金剛，雖然要鑲金屬在牙齒和身體，但經歷神後會幫助很多人，可以述說神在她身上的作為。」



袁文輝又憶起與梁藝齡去到土耳其亞拉臘山探索方舟。「當時看似不可能，她經歷過車禍，當地斜坡又很斜，但Fiona很專心、專注跟從神。祈禱後神蹟出現，她成功進入山上的木結構，成為華人首位方舟女探索家，將不可能變成可能。」



《撒母耳記上》2章30節下︰「因為尊重我的，我必重看他；藐視我的，他必被輕視。」



袁文輝續指：「我認為真正的美麗是有一種特質，是尊重神，專注、熱情去做上帝的事，上帝會尊重你。底波拉士師專注仰望神，團隊有智慧地倚靠神，與團隊打贏一場仗，每個基督徒都應如此。」



梁藝齡繼續展現她的美麗，專注倚靠神，更將透過7月份的步行籌款，感染更多人活出主禱文，為上帝爭戰。



（新聞稿：影音使團提供）

