牧養研討會（三） 林津牧師：擁抱轉變風平浪靜教會做的少

「香港基督教焦點小組研究分析2023」第一場研討會，有宗派領袖表示，社會運動對教會發展帶來影響，很多事工雖未如期進展，牧者卻可更多時間探訪信徒；移民潮帶來衝擊，一些教會信徒離開，需要思考精簡教會的事工。教會需要擁抱轉變，不斷進行改革，鼓勵工作分優先次序和減緩密度，並專注於質量而不是數量。教會也需要給予信徒更多的自主空間，符合他們的恩賜，透過彼此交流建立更好的關係。



第一場研討會講員來自循道衛理聯合教會、宣道會香港區聯會、中華基督教福恩堂、國際教會The Vine Church，就著「焦點小組研究」結果分享其宗派或教會的「生態」及「新態」。



林津：社運影響學校重建受阻



香港基督教循道衛理聯合教會會長林津牧師回顧，該宗派在社會運動期間走在前沿，對教會發展有影響，一些學校遷止或重建在立法會受到攔阻。他觀察到由於很多事工未如期進展，牧者反而多時間探訪。移民潮也帶來衝擊，細堂會10%信徒離開、中產堂會接近20%，重新思考精簡教會的事工。



林津強調：「擁抱轉變，如果世界風平浪靜教會做的就少了。」在社會大環境的轉變，教會產生的張力預期少，大家求變但不是減省事工，鼓勵大家工作要分優先次序或者密度減半，騰出空間重視質量而不是數量。



根據焦點小組研究分析，基督徒出現多重群體歸屬，參加多過一間教會，林津表示循道衛理聯合教會屬下很多機構，歡迎來選擇服侍，重點是「自己想做甚麼，上帝要你的心意是甚麼？」



林津認為上帝在香港正是教會復興時間來臨，對於社會運動給教會帶來甚麼衝擊？林津指出，教會是表達不公義，並非政治立場行先，教會需有承載力。



范國光：傳福音繼承宣道會精神



宣道會香港區聯會總幹事范國光牧師表示，宣道會在香港有121間堂會、3萬多人，據2020年1月統計出席率下跌17%，現時縮窄至10%，區聯會每兩星期出指引幫助堂會情緒安定。區聯會五年計劃（2021-2026）做媒體事工、青年事工，期望培訓新一代宣道會宣道青年出來，在低氣壓積極迎難，這是宣道會的態度。他笑言一間老店精簡架構改變傳統政策，得到沒得到的媒體。



時下基督徒參與多過一間教會，范國光強調：「人要歸屬感，到哪間教會沒緊要，至少他仍參與教會。」不論到教會還是離開教會的人都需要關心。教會給信徒多些自主空間，在教會有一組人負責清潔，牧師專心做牧養，每個同工恩賜不同讓他們專心發揮。



范國光坦言，在現時的香港不知道上帝做甚麼，只要倚靠神看聖靈風向教會來變革，區聯會責任幫助宣道會傳承屬靈傳統，單純地專注傳福音，並發起2月睇好戲，鼓勵信徒帶同親朋戚友來，堂會人數也開始增長。



郭星燁：福建教會食飯維繫家庭關係



中華基督教福恩堂位於北角春秧街，以教會為中心5至10分鐘路程周圍有25間教會，該會主任牧師郭星燁自言其教會特色是，信徒都是福建人重視家庭關係，教會崇拜後一齊食飯，雖然不是為食飯而食，但食飯是維繫關係；教會崇拜也唱閩南聖詩。



他在教會推動四個「T」：1.「Trust」福建人傳統飲茶，與長執建立信任關係；2.「Training」幫助長執轉變傳統觀念，祝福教會的傳統並不等於真理；3.「Try」考驗教會成熟度，嘗試中經歷失敗成功就會多，並在教會推行40天大齋期，鼓勵會友閱讀一本書每日一篇；4.「Tool」尋找資源以工具讓教會平衡成長。



郭星燁指出，全港30萬人講福建話，在教會有信二代、信三代、信四代，祈禱下一代比這一代更好，放手讓年輕人嘗試。在教會開辦《認識教會課程》讓會友分享教會是甚麼，他也訪問長執30年來上帝在教會做了甚麼，要是好的就繼續做。



Tass Yu：星期日教會 移民潮教友回流



國際教會The Vine Church的Missions Pastor Tass Yu分享，在其教會回流香港的人反而多了，教會信徒每幾年換一次班，牧者流動性高做得最長的都是三年。他坦言教會不是委身的教會，是吸引人來的「星期日教會」，教會有多元群體菲律賓、中東等，不同群體有自己的牧者帶領敬拜，甚至有牧師去中東拍片講道時播出來回應多元文化。



牧師離職，教會的心態是祝福他們，教會亦開新職位給同工嘗試，按照他／她的異象尊重想望，並不會勉強牧者擔當非自願的工作，結果教會至今仍未開辦到中國人事工但也不勉強同工去做。



對於現時基督徒多重歸屬身份，Tass Yu認為：「重點在人的委身，即使移民海外也鼓勵他們回到當地的教會去委身。」出身自宣道會的Tass Yu認為教會有自己文化、角色定位、強處在哪裡，這也考驗會友的忠誠。



今時今日上帝在做甚麼？Tass Yu認為是要一齊來分辨傳統與傳承，將焦點轉移在「火」不是教會的硬件，像一團火熱傳承下去。他在做大學生的工作時發現年輕人有一團火，但又不是在教會場景，值得反思怎樣做，鼓勵牧者走出自己世界，明白對方的生命，每一天發生緊甚麼，讓人認識到神的祝福。



Tass Yu不諱言指來教會的人是「消費者」，鼓勵他們找到自己使命，透過討論彼此交流教會與信徒的關係更能建立。



香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學院6月9日舉行「牧養研討會2023：站在破曉前的香港教會」，發佈《香港基督教焦點小組研究分析2023》並舉行兩場研討會，邀請不同宗派領袖及機構負責人，分享其事工如何回應香港教會的「生態」及「新態」，地點：中華基督教會望覺堂。

