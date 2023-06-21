美南浸信會巴伯牧師爭議聲中連任主席

美國最大新教教派之一美南浸信會舉行年會，主席巴特·巴伯（Bart Barber）成功連任，任內不容教派按立女牧師，開除華理克牧師的馬鞍峰教會成員資格，備受爭議。



美南浸信會在年會舉行投票，巴伯牧師獲得68.38%的支持，斯通牧師則獲得31.40%的選票。在競選過程中，斯通牧師強調美南浸信會財務不穩定的問題，以及性虐待問題的解決方法。巴伯牧師則通過不斷地走遍全國鼓勵教會、支持傳教士和植堂者，以及與救災前線的人們站在一起，成功贏得連任。



巴伯牧師在上一任，美南浸信會面臨多樣的挑戰。該教派的會員數量從過去的高峰值下降了，部分原因是人們對該教派在種族、性別和政治方面的立場感到不滿。此外，該教派還面臨財務不穩定、性虐待和其他問題。



在過去幾年中，美南浸信會已經開始採取行動解決這些問題，然而巴伯牧師仍然面臨著多項挑戰，需要繼續努力提高教派的聲譽和影響力。



最終，巴伯牧師贏得大多數信徒的支持，得克薩斯州休斯頓冠軍森林浸信會教堂（Champion Forest Baptist Church of Houston）賈勒特斯蒂芬斯牧師（Jarrett Stephens）提名巴伯牧師，並稱：「他是一個專注於教會建設和傳道工作的忠誠教會領袖。」



此外，支持者還強調，他在處理教派面臨的困難和挑戰方面表現出色，這使得他成為一位具有影響力的領袖。在巴伯牧師當選成功後，表示將在未來的任期中繼續推動教派的發展和改革工作，為教派的未來努力工作。



美南浸信會近期被誹議事件，美國加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）去年按立3位女牧師，基於浸信會禁止任命女性牧師的教條，美南浸信會全權證書委員會2月14日決定開除馬鞍峰教會的成員資格。



委員會認為，馬鞍峰教會因一名婦女擔任牧師職務已不再是友好合作的五間教會之一。其餘4間有女性擔任教牧角色的教會亦被委員會批評，包括：喬治亞州格里芬的新信仰宣教事工部（New Faith Mission Ministry）；聖蒂莫西基督教浸信會（St. Timothy's Christian Baptist）；各各他浸信會（Calvary Baptist Church）；肯塔基州路易斯維爾的蕨溪浸信會教堂（Fern Creek Baptist Church）。

