牧養研討會（五） 葉菁華：哪裡有耶穌，那裡是教會

這些年社運疫情移民潮之下，香港教會形態大挪移，中文大學崇基學院神學院院長葉菁華教授於「站在破曉前的香港教會」牧養研討會指出，教會並非用群體、空間定義，哪裡有耶穌，那裡就是教會。



葉菁華教授為《香港基督教焦點小組研究分析2023》總結，提出何謂教會？教會包含甚麼內涵？新型信徒群體與體制教會之間，遇上甚麼的撞擊與配搭？



哪裡有耶穌，那裡就是教會



他認為，基督在哪裡那裡就是教會，教會包含「聖道」宣講上帝的說話；「聖禮」施行聖禮時具體顯出上帝與我們一同坐席；「聖徒」奉耶穌之名聚集。因此，耶穌在弱勢群體中這裡就是教會，不論聖堂或是咖啡店。



衞理宗共同創始者之一約翰衛斯理提出蒙恩的途徑：1. 敬虔的途徑，例如參與教會聚會、領聖餐、祈禱、讀經；2. 領受恩典的途徑，例如探監、探病、扶貧，聖靈是否固囿在教會呢？給我們新的想法。



教會不是事件式，並非用群體空間來定義，思考何為教會時，葉菁華提出兩問題：我們現在所作的在這裡是否就是教會？甚麼是使命？他指出，得救人數增多不是使命，而是耶穌做甚麼叫我們做甚麼。大使命是「去」不是「來」，縱使教會認為有需要，使命是做耶穌所做的，耶穌進入人群傳道、醫治、趕鬼，讓人們發現耶穌隱藏在他們當中。



體制教會vs新型信徒群體的張力



透過連串的反思，葉菁華提出現時香港教會「新態」，根據大使命移民潮之下，流散海外或是從國內移入來的人，教會也需要去牧養。



然而，體制教會與新型信徒群體（自由傳道人／斜槓牧者）互相配搭但也衍生問題，例如非體制教會的信徒報讀神學院，學院怎樣評估這群體？非體制教會信徒的殮葬，怎樣處理骨灰等，值得繼續探討。



香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學院6月9日舉行「牧養研討會2023：站在破曉前的香港教會」，發佈《香港基督教焦點小組研究分析2023》並舉行兩場研討會，邀請不同宗派領袖及機構負責人，分享其事工如何回應香港教會的「生態」及「新態」，地點：中華基督教會望覺堂，上下午兩場聚會約300多人次出席。

