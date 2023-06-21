調查：聖公會宗教科缺基督徒老師 明華辦培訓課程

聖公會發佈宗教教育在校實施調查報告，發現所屬學校的基督徒老師比例不足兩成，而教堂對幼稚園的牧養支持不足，就著有關調查，明華神學院開辦相關的培訓課程，支援教職員同工，深化對其宗派的教義，宗教教育理論基礎等。



香港和澳門的聖公會中小學和幼稚園進行了一項名為「聖公會宗教教育在校實施情況」的網絡問卷調查。此次調查分為兩部分，甲部涵蓋學校的基本資料、宗教教育課堂和活動、堂校合作情況；乙部有關宗教教育同工對宗教教育在學校的實施觀感。



調查結果顯示，目前幼稚園、小學、中學的基督徒老師分別佔全體老師的29%、35.13%和29.78%。而歸屬於聖公會的基督徒老師比例則分別為17%、10.46%和16.06%。這表明聖公會在教育機構中的基督徒教師比例不足，需要加強對教育機構的支援。



此外，調查還發現，教堂對幼稚園的牧養支持不足，僅有45.9%的幼稚園有校牧、幹事青年常常到校服務，而小學和中學的比例則分別為67.31%和88%。針對這一問題，調查小組建議教會在幼稚園牧養資源分配上更為關注。



另外，由於基督徒老師的人手不足，不論是幼稚園、小學還是中學，都存在非基督徒老師任教宗教科的情況。其中，幼稚園甚至有超過一半的宗教科老師非基督徒。針對這一情況，專責小組呼籲教會和學校需加強對宗教科老師的支持和培訓。



最後，專責小組還對宗教教育同工進行問卷調查，涵蓋了宗教教育理念及管理、宗教課堂及活動、校園宗教氛圍及崇拜禮儀四個方面的觀感。總體來看，小學的同工對前兩項有正面回應，同工亦大致滿意學校的宗教氛圍，建議給予老師多了解聖公會的辦學理念。



就著有關調查報告，明華神學院開辦「香港聖公會宗教科教師專業培訓課程」，以支援宗教科老師、在任校長、校園褔音工作的同工，掌握聖公會的教義、禮儀與辦學理念；宗教教育理論基礎、倫理、生命及靈性教育等。

