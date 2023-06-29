英國點火之夜蔓延7個城市 培養新生代宣教熱情

近日，在英國多個城市，一個被稱為「點火之夜」（Ignition Nights）活動正在舉行，旨在幫助學生聚集在一起，進行敬拜和禱告，學習分享上帝的愛和真理。



在過去的八個月中，該活動已經在7個不同的城市舉行：法爾茅斯、布里斯托爾、巴斯、南安普敦、拉夫堡、謝菲爾德等地。這個活動基於教會使命，旨在將宣教與敬拜和禱告相結合，透過基督徒學生之間分享基督的愛，喚醒他們對享福音的熱情。



「點火之夜」吸引了來自不同教會的學生，交流互動並聚集在一起向上帝祈求和禱告，活動中還分享了各種見證，啟發學生和點燃他們的熱情。



在法爾茅斯，當地居民表示，在過去的二十年中，一直在為能夠聚集城市學生祈禱。當晚，學生們在禮拜課上分享他們的經歷，並用手機邀請朋友前往教堂。在布里斯托爾，學生們決定開始走上街頭，進行福音分享，並與其他人交流。



福音活動的關鍵標誌是團結合一，鼓勵來自不同教堂的人聚集在一起為學生一代祈禱，培養更大的宣教熱情。活動中，學生們展現了他們對上帝的熱情，並在祭壇召喚中承諾將自己的生命獻給耶穌。



學生使命開發者（students mission develpoer）羅斯科·克勞利（Roscoe Crawley）講述在布里斯托爾、拉夫堡、謝菲爾德的學生被聖靈感動信主的經過。



在布里斯托爾的第一個晚上快結束時，學生工作者轉向我說：「我們需要進行一次祭壇召喚」大約三分鐘後，10名學生承諾將自己的生命獻給耶穌。在第二次佈里斯托爾活動中，我們看到又有10多名學生做出了承諾。



在拉夫堡，一個沒有信仰的人最後走進來，從那以後，他每一次都參加教會聚會。同樣，在謝菲爾德，另一名學生決定在「點火之夜」結束時將自己的生命獻給耶穌。



主辦方打算在更多的地方舉辦「點火之夜」，結合不同的教會和學生，呼籲更多學生與居民參加，進而關心和支援學生的精神和心理健康。

