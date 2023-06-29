基督教團體聯署 促政府維護原生性別人士權益

香港性文化學會、香港維護家庭價值協會6月13日聯署聲明，支持保障原生性別人士（特別是女性）在專用性別設施中享有法律權益和人身安全，同時反對跨性別運動的極端訴求如性別自決與香港人的主流價值背道而馳。聲明要求政府在制定性別相關政策時必須考慮到不同持分者的權益，並呼籲維護女性的私隱權和兒童的福祉。



有關團體發出「關注跨運衝擊女性權利及兒童福祉的聯署聲明」，鑑於西方跨性別運動在香港引起衝擊，並指今年2月6日終香港終審法院在Q及Tse Henry案（FACV 8 & 9-2022），推翻入境處的行政規定，允許未做整全性別重置手術的「跨性別」人士更改身份證上的性別標記，行使權利使用女性專用空間（如廁所、浴室、庇護所等），這使跨性別運動在香港更為活躍。



聯署聲明認為極端跨運的價值觀與香港主流價值背道而馳，肆意批評政府的性別政策非常落後，務要逼使香港政府追隨西方的激進性別政策，如性別承認法（基本上只需醫療診斷就可變性）和「自我聲明」政策（基本上是性別自決，無需任何客觀基礎）。



團體呼籲政府制定有關性別的政策必須重視原生性別人士的權益，要求政府應在更改身份證性別的基本要求下，避免造成社會混亂、保障女性的私隱權和兒童的福祉。聲明表示支持香港社會包容和關愛跨性別人士，但「跨性別」人士的訴求也不能凌駕一切，甚至置大眾利益（如女性的私隱權）於不顧。



香港性文化學會、香港維護家庭價值協會在聯署附上《3分鐘短片》，以動畫形式介紹西方跨運對社會產生的強烈衝擊和爭議；強調聯署旨在守護女性保護兒童權益，並無針對任何個人，亦無任何敵人，只想建構一個更安全、更適合下一代成長的社會。

