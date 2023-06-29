泰坦號深潛失蹤逾96小時 鐵達尼沉船翻版未阻深海探索？

觀光大西洋底鐵達尼號沉船的探險潛水器泰坦號，18日下潛3000米後失蹤，證實內爆解體，事件惹起海洋深潛技術及探測人員安危的憂慮。據悉，潛水艇內共載有5人，其中包括「海洋之門」深海探險公司創辦人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），其妻子溫迪（Wendy Rush）卻是當年《鐵達尼號》郵輪頭等艙一對夫婦的玄孫，擔任「海洋之門」的傳訊總監。



泰坦號（Titan）潛水器於18日下潛至鐵達尼號沉船殘骸地點1小時45分鐘後與外界失去聯繫，在預計的時間內沒有浮出水面，相關搜救單位隨即接獲通報。該潛水器預計有96小時的生命支持，但由於食物和水配給有限，而潛艇內乘客又幾乎沒有伸展的空間，行程十分艱難。



對於海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）的安全問題，美國海洋技術協會潛艇小組（Marine Technology Society's Submarine Group）主席威爾·科南（Will Kohnen）解釋說，建造潛水器的公司遵循了相當完善的認證和監督框架，但由於該公司沒有官方監督，因此引起了公眾對其安全標准的疑慮。



專家建議應由監管機構進行必要的監督，以保證探險潛水器的安全性。不過，科南同時表示，目前的監管機構對於新興技術的反應速度太慢，需要改善。



重要的是，潛水器的安全事故會給深海探險帶來極大的風險和危險，因此需要加強相關標准化的制定和執行。科南說，對於大部分行業而言，監管機構在面對快速變化的技術時會顯得「緩慢」，而深海探險領域也不例外。



雖然全球關註搜救進展和潛艇內乘客的安危，但科南並不認為有必要暫停深海探索的方法。他強調，潛艇經常毫無問題地潛入海洋深處，而目前已經掌握了潛艇的構造和操作的技術，但也需要繼續進行監管，以確保深海探險的安全性。



目前，對於失蹤潛艇的盡快搜救仍有待突破，全球公眾都在關註最新的搜救情況和乘客的安危。在此同時，監管機構也應該加強對深海探險的監管力度和技術安全標准的制定，以保障深海探險活動的安全性和可持續發展。



鐵達尼號於1912年4月10日從南安普頓至紐約，4月15日撞上冰山沉沒，2千多乘客和船員中1,523人罹難，成為近代史上最嚴重的海難；111年後的探險隊同樣遇上意外，猶如鐵達尼號沉船翻版更令全球關注。

