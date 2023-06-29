拉法心靈醫治年會 楊慶球籲尋找自己價值規劃未來

拉法基金會整全心靈醫治年會第二場講座，加拿大華人神學院溫哥華義務教務長楊慶球博士談到「找到自己的價值重心」，指出重點是怎樣找到，然後去面對將來，自己有否價值首先要認識究竟我是誰。



楊慶球認為找到自己的價值重心是關鍵，因為只有這樣，才能面對未來，並決定自己是否有價值。首先，我們需要認識自己是誰，才能為自己規劃未來。然而，當遇到許多困難時，往往很難承受。



孔子曾說過「不知命，無以為君子也」，意思就是只有知道自己的方向，才知道該如何做。但與此同時，我們擁有的健康知識是有限的，掌握到就不會超過我們所能承受的。因此，認識自己同時也包括認識自己的限制。方向是使命，限制就是今天所處的環境和過去的歷史對我們塑造的影響。



楊慶球續指，要問生命的價值，首先需要問自己「我是誰」，並尋找自己內在的本質是甚麼。人的價值不是由外在條件決定，如學位、工作、崗位和財富等，這些都是會變化的。創造生命的主給我們的答案是要遵行上帝的旨意，與祂建立關係，並在地上活出上帝的本性。生命的價值在於整全的人面對上帝，男與女都是獨立個體直接面對上帝，人的價值在於與上帝的交往。



聖經中永恆的快樂和幸福是兩回事，快樂是發自內心的，而持久的快樂在於尋覓心靈的愉悅。真正的快樂來自於智慧和忠誠是最持久的。相比之下，暴飲暴食等強烈的快樂只會傷害身體，並不會讓人從心靈上得到滿足。希臘哲學家伊壁鳩魯認為，真正的快樂是尋求心靈上的滿足。



真正的快樂來自於約翰福音14章27節：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」這種平安和生命的價值相關聯，只有當我們找到自己的價值重心，並與上帝建立關係時，才能真正地體會到這種平安和幸福。



拉法基金會2023整全心靈醫治年會於6、7、8月舉行，主題為「復甦生命力量面對未知的將來」共三次大型講座，分別為「攞開困擾我的包袱」、「找到自己的價值重心」、「經歷信心的跨越」；另設五個工作坊，於香港及北美時間在網上進行。講員包括：葛琳卡博士、黃葉仲萍博士、楊慶球博士、梁幼忠牧師、繆國斌博士、黃葉引蘭女士。

