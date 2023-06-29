猶他州學區撤銷禁令《聖經》重現圖書館

美國猶他州鹽湖城以北的戴維斯學區一度禁止《聖經》進入該學區的圖書館，學區周二（20日）宣布讓《聖經》重新進入圖書館；美國全國禁書事件上升，越來越多家長抱怨孩子在學校圖書館接觸露骨色情材料，並且波及《聖經》。



家長投訴聖經涉色情內容



據美聯社報導，美國猶他州鹽湖城以北的戴維斯學區一度禁止《聖經》進入該學區的圖書館，之後又翻轉禁令，讓《聖經》重新進入圖書館中。



事緣一名家長向鹽湖城北部的戴維斯學區投訴，指聖經是「周圍最色情的書籍之一」，還附上一份清單列出130多段被認為是冒犯性的經文，包括：「亂倫、手淫、人獸交、賣淫、生殖器切割、口交、假陽具、強姦，甚至殺嬰。」指出，違反猶他州鹽湖城法典第76-10-1227條，有關法典將色情和有害材料定義為「對非法性行為、性不道德行為的描述或裸體的材料」。



學區官員最初認為《聖經》含有「性和暴力」內容，所以不適合學齡學生。不過，學區官員最終認定《聖經》適合未成年人閱讀，因為其中的價值超過所謂暴力或粗俗內容。該學區的委員會公佈其決定，並將《聖經》向所有年級開放。



校方指，有關法典將色情和有害材料定義不適用於任何「對未成年人具有嚴肅的文學、藝術、政治或科學價值」的材料，而這些材料可能包括舊約和新約。



學校圖書館禁書數量上升



在禁書方面，全國範圍內的禁書做法日益受到關注。去年秋天，美國圖書館協會聲稱，禁止或限制學校圖書館圖書的嘗試正在增加。該組織表示，2022年1月1日至8月31日期間，記錄了681宗禁止或限製圖書館資源，針對1,651種圖書；超過70％試圖禁止多個遊戲。根據統計，禁令將超過2021年以來的創紀錄數量。



對於家長的禁書要求，有人認為這是因為學校圖書館的書籍過多含有露骨的色情內容，需要學校減少相關材料的數量。例如，在密歇根州，許多家長（許多來自穆斯林社區）向該州學區施壓，要求其減少圖書館內的色情內容，並限制學生獲取某些書籍的權限。



這種強烈反對在很大程度上，是由於全國各地越來越多的家長抱怨孩子們在學校圖書館獲得的露骨色情材料。

