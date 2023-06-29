娛樂性大麻遺禍：嬰兒早產男性患精神分裂

科羅拉多州和華盛頓州十一年前成為美國首批將娛樂性大麻合法化的州，為學校帶來額外的經濟收益，並向因選民提出在投票倡議中獲得支持。然而這種合法化對大眾的健康造成了顯著的淨損失，公眾對大麻的健康風險的看法正在發生重大的改變。



科爾森基督教世界觀中心（Colson Center for Christian Worldview）主席約翰·斯通斯特里（John Stonestreet）在《今日基督教》（Christian Today）分析， 各種調查和研究表明，娛樂性大麻遠非安全，顯示它具有許多嚴重的健康風險，尤其是對懷孕婦女、男性以及職場人士。據加拿大上個月發布的一項研究，在加拿大2018年將大麻合法化以來，安大略省孕婦就診的醫院數量幾乎增加了一倍，大部分人需要緊急就診，其中與大麻有關的事件佔總就診量的一小部分，但這些相關事件幾乎都是嚴重的。其他研究還表明，使用大麻的母親所生的嬰兒更有可能早產和體重不足，並且更有可能被送入新生兒護理室。



大麻的使用還與男性精神疾病發病率的上升密切相關。美國國立衛生研究院的一項新研究對 50 年來超過 600 萬名受試者進行了研究，發現 21 至 30 歲男性中高達 30% 的精神分裂症病例與大量吸食大麻有關。使用大麻的男性患精神分裂症的可能性是女性的三倍。



大麻的使用還對工作場所構成嚴重威脅。另一份新報告顯示，過去十年來，各行業的大麻陽性率一直在穩步攀升，特別是在服務、零售、金融和保險工作領域。陽性率的增加與工作場所事故數量的增加相關，後者揭示了大麻的使用。



雖然這類事故在2002年至2008年期間有所下降，但在過去十年中數量增加了200%以上。直到2022年，美國與大麻相關的事故數量創歷史新高。

