聖經冒險遊戲《零號門》：化身英雄拯救古代以色列





《零號門》（Gate Zero）聖經探索視頻遊戲將推出，玩家化身英雄人物回到古代以色列，解謎揭秘從希律聖殿到客西馬尼園，與福音故事互動。



《零號門》是一款故事豐富的冒險遊戲，在遊戲中，玩家將回到1世紀的以色列，探索當地的歷史和文化，領取任務以及物品，使用裝備和隱身能力來收集資源，以幫助當地居民並避免危險。在完成每個任務後，玩家還需解開謎語去揭開祖母留下的謎團。



這款冒險遊戲提供單人或聯手，單人遊戲將手機連接到電腦勇闖難關，或與好友合作讓每項任務變得獨特與別不同。



遊戲開始於2072年的反烏托邦世界「Terrapolis」，主人公和表弟受古怪的已故祖母委託，必須解開她留下的神秘「珍珠」的秘密，以獲得全部遺產的機會。兩人決定通過時間機器《零號門》回到以色列，解開這個謎團。



此外，場景非常逼真，玩家可以身臨其境地探索古代以色列的文化和藝術，例如參觀輝煌的希律聖殿、體驗橄欖山、客西馬尼園和魅力四射的下城、漫步古街道；遊戲還包含豐富的人物角色和故事情節，讓玩家更深入地了解聖經故事的內容和背景，在享受樂趣的同時也能進一步思考和學習。



《零號門》由「聖經Ｘ」（Bible X） 開發，此為一家遊戲工作室，成立於2020年，隸屬於基督教傳媒非盈利組織BCC Media STI。該組織在媒體製作和發行方面擁有超過10年的經驗，致力於通過現代技術及數字平台，傳播聖經的信息。



BCC Media STI旨在將聖經的信息帶入生活，讓全世界的兒童和青少年能夠接觸到它。《零號門》是其首款遊戲，預計於2024年發布第一個版本。



聖經題材的遊戲一直以來在遊戲界受到不少的關注和追捧，《零號門》是一款極具代表性的作品。通過探索以色列的歷史和文化，玩家可以在遊戲中了解聖經故事的背景及其深層含義，這種體驗將是一種充滿挑戰和樂趣的遊戲旅程。

