紐約19世紀羅馬式教堂賣盤 文物保育者為教堂而戰

紐約市西公園長老會教堂是一座19世紀羅馬式複興建築，2014年委員會計畫拆除整座教堂並建造豪華公寓樓，引發社區居民和保護文化遺產的反對，教堂拆除糾紛成為紐約市政府面臨難題之一。



位於紐約的西公園長老會教堂（West Park Presbyterian Church）建於1889年，是一座19世紀羅馬式複興建築，坐落在曼哈頓上西區第86街和阿姆斯特丹大道拐角處，是紐約市極具代表性的歷史建築之一，由主聖所和小教堂組成。



該座教堂建成後成為上西區的中心，聚集許多教會會友，同時吸引大量的社區活動，曾支持世界和平、社會正義、民權活動、舉辦音樂會等，是上西區的歷史和文化象徵，也見證了紐約市歷史上重要的事件和變革。



然而，教堂的外觀和結構受到嚴重的損壞和磨損，估計維修費用為30至5,000萬美元，教堂委員會於2014年啟動一項資金籌集運動，並開始探索售出教堂的可能性以獲得資金支持。2016年教堂委員會與發展商Alchemy Partners簽署一份共識協議，允許拆除整座教堂，並在該地點建造全新豪華公寓樓。



教堂重建卻觸發爭議，支持者教堂委員會成員認為拆除教堂並建造豪華公寓是維持教堂未來的唯一途徑，也可以為該區提供新的豪華住宅和發展機會。



反對一方有保護文化遺產和紐約市歷史的地標委員會，社區居民、曼哈頓社區委員會、上西區歷史協會等呼籲保育教堂。



教堂拆除或保留涉及紐約市的發展和保護之間難以平衡的問題。一些紐約市官員、社區居民和建築師批評市政府發展過程中牽涉社區參與度不足，特別是對於文化遺產和歷史建築保護缺乏應有重視。



在紐約市的不斷發展和現代化進程，如何保護並發揚其獨特的歷史與文化遺產成為市政府面臨一大挑戰。

