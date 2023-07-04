新希望團契脫癮交流會 雷競業：賭癮是一種屬靈戰爭

賭博成癮牽動背後多重思考，新希望團契舉辦脫癮重生交流會，中國神學研究院雷競業博士從神學角度指出賭癮是一場屬靈戰爭；該院榮休副教授陳幼莉從輔導角度分析家人與賭徒的共依存關係；新希望團契董事會主席陳志堅牧師從教會角度強調，教會宜扮演牧養賭博成癮者和家人的角色。



雷競業：賭癮是一場屬靈戰爭



中國神學研究院（神學科）教授雷競業博士從「神學角度」看賭博成癮，認為成癮者有一種強迫性思想，而賭癮是一場屬靈戰爭，惡者用來破壞控制人的生命，打敗惡者就是教會接待傷痛者的生命，讓失敗者經歷主的愛。



陳幼莉：扭轉家人與賭徒的共依存關係



中國神學研究院（輔導科）榮休副教授陳幼莉從「輔導角度」看成癮，分析家人與賭徒「共依存」的行為及關係，指出共依存是助長賭徒沉溺、互相倚賴的情緒，家人和賭徒都要一齊戒掉，並且以三個角度看家人共依存：成癮行為、依附失衡、靈性失聯。



成癮是一種失控、迷茫、戒癮跡象，病態賭徒沉溺在自欺欺人的想法，賭徒家人一樣有迷思誤解，不斷為賭徒還債害怕當事人被追債。因此拆解迷思停止助長依賴行為，重新劃清界線，並且明白病態賭徒的迷思，家人需要知識清醒地協助他們，例如提供債務重整的方法。



第二類家人共依存是依附失衡，家人去到忘我沒有自己「唔幫唔得的心理」，失去了自己的立場，反映出以為幫到人，人就尊重我但靠錯了對象，因此需要建立健康的依附，調教自尊自信和關係模式。



家人共依存也牽涉到靈性，有賭徒丈夫不去新希望團契，家人祈禱求出路雖然沒有即時出路，但心靈踏實了，所以共依存的關係是扭轉的，一個轉變另一個都被改變。



陳志堅：教會職責牧養賭徒和家人



新希望團契董事會主席陳志堅牧師從「教會角度」看成癮，聖經好撒馬利亞人的比喻，好撒馬利亞人並非專職救人，教會職責亦非全部做社福工作，社會服事工作交回機構。



教會是時代的先知，對賭博有清晰的立場，無論用任何形式賭博絕對不可，牽涉賭博的心態也不可沾染，以此立場在社區發聲。教會的職責用於牧養賭徒和家人，透過監察、提醒、培育、靈性，上帝提醒我們甚麼可以做、甚麼不得做，敏銳神的心意作出改變，重建個人的生命，以正確人生觀在生活實踐，正視自己在神裡面更新。



新希望團契6月25日舉辦脫癮重生「身心社靈」全人關懷交流分享及講座2023暨「賭博成癮者及其家人」問卷分析發佈，地點：宣道會北角堂真理樓。

