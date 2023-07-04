7.1回歸：香港主日「變幻中擁抱盼望」

七一回歸，香港基督教協進會每年7月第一個主日定為「香港主日」，今年講章和禱文由義務總幹事馮少雄長老撰寫，題目「變幻中擁抱盼望」，選用經文以賽亞書40章8節。



講章提到香港這幾年間經歷社會事件、實施國安法、新冠疫情、移民潮等，面貌處境改變，作為基督徒要「堅定信仰」，對上帝有信心，正如以賽亞書所說：「草必枯乾，花必凋謝，惟有我們上帝的話永遠立定。」（40:8）經文提醒我們逆境中要相信上主，必有美好的計劃及旨意，讓我們在困境中成長，更加靠近祂引領我們度過這一切。



此外，在變幻中我們要「尋求上主的心意」，上帝總是以恩慈為我們設計人生藍圖，鼓勵信徒「專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在一切所行的路上都要認定祂，祂必使你的道路平直。」（箴言3:5-6）



還要「彼此扶持」學習同理心擔起對方的重擔，而且活出「信仰的見證」，見證不僅是信念，更是一種生活方式尊重聖經的教導，在生活付諸行動讓更多人看到上帝的愛和盼望。



馮少雄最後指出，香港巨大變化確實讓我們傷感不安，然而作為上主的兒女要學習在變幻中尋求盼望，願彼此共同跨越困難，活出信仰的見證成為世上的光。



香港主日禱文祈求主賜下恩典與平安，讓我們在這充滿挑戰和眷顧的城市中堅定，擁抱盼望的信心勇氣和智慧，在困境中更加親近主，願主的恩典和旨意帶我們度過一切的困境與掙扎，提醒我們在磨練中成長。



另外，教區全人發展委員會、香港基督徒學會、普世合一運動社會牧職暑期實習計劃，在7月1日下午二時在西灣河聖十字架堂合辦基督徒祈禱會，主題「願你們平安」。



主辦單位稱，今年祈禱會將與會眾懷著無愧的良心，帶著善念聚在一起為眾人的平安祈禱，藉著祈禱讓我們與上主保持親近，透過詩歌和讀經讓主耶穌的平安充滿我們。

