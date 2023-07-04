福島核電站排放射性廢水 日本基督教協會出報告抗議

日本全國基督教協會向世界基督教協會提交報告，抗議福島第一核電站放射性廢水傾倒計劃。該會曾去信政府指出福島核電站自2011年事故以來仍存在問題，大量放射性廢水將排入太平洋，其中含有危險的氚元素，對海洋生態和當地捕魚業造成嚴重影響，促請政府推動「和平利用」核能政策，避免對環境造成災難性破壞。



日本政府計劃在今夏將福島第一核電站儲存超過130萬噸核廢水排入太平洋，日本全國基督教協會6月25日向瑞士日內瓦舉行的世界基督教協會（World Council of Church, WCC）中央委員會提交報告，促請政府剎停福島第一核電站傾倒放射性廢水的計劃。



薩摩亞衛理公會的Remaima Vaai 在會上表示：「我們再次抗議福島核電站放射性廢水排入太平洋的計劃，這威脅到生物多樣性和我們的未來。」



日本全國基督教協會早於2021年去信時任日本首相菅義偉，開宗明義指出上帝創造萬有不是為滿足人的貪婪主宰大自然。在人類歷史，上世紀兩次戰爭中日本經歷原爆，對核污染的危險提高意識，期望以「和平利用」為前提推動核電政策。



福島第一核電站2011年3月11日受海嘯嚴重破壞出現事故，2021年4月13日尋求國際批准向海洋釋放超過125萬噸放射性廢水，這些廢水是從東京電力福島第一核電站1號和3號反應堆融化的核燃料碎片中穩定累積的。



2023年開始200噸核燃料碎片產生的放射性氚（β射線）在未來30至40年內釋放到太平洋，這些放射性仍然含有總計856萬億貝克勒爾的放射性，甚至無法通過先進液體處理系統（ALPS）去除。



政府有關決定將會為禍深遠，嚴重影響海洋生態及難以向當地捕魚業者解釋，而且政府向公眾解釋（β射線）的能量很弱可以被人體排出。然而，根據北海道癌症中心名譽主任NISHIO Masamichi博士認為，（β射線）的危險性仍不清楚，可以導致在人體內部造成嚴重的輻射。



日本全國基督教協會在信中敦促政府，必須以勇氣和智慧選擇文明的道路，避免對環境造成災難性的破壞，強烈要求政府撤回該決定。

