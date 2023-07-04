航海主日：海員從漂泊生活到深度安息

近半年來，全球疫情有所緩和，但仍有地方反覆爆發。在這期間，海員堅守崗位，確保貨品能運送到達各地，我們的生活所需依賴他們的工作。海員每天忙碌，從不休假，為了家人的生計，他們在海上度過大半年時間，與所愛的人分隔。香港基督教協進會聯同海員傳道會呼籲舉行航海主日，為海員和家人祈禱。



今年航海主日定於7月9日，講道大綱選用福音經課馬太福音11章。主耶穌說：「凡勞苦擔重擔的，可以到我這裡來，我必使你們得安息。」（馬太福音11:28）主耶穌發出邀請，呼籲我們來到祂面前。



耶穌從呼召十二門徒帶出一個道理，就是邀請我們參與神聖的生命，邀請不僅是察看天父與聖子之間的關係，還要負起祂的軛，因為祂的軛是容易的，祂的擔子是輕省的，在祂裡面靈魂有著深度的安息。



文中繼續指出，海員的生命是短暫漂泊，經常值班船上生活作息從未停止，海員通常簽訂為期6至9個月海上工作合同，一年超過75%時間在海上度過遠離親人和家庭，為了生計養家付出很高的代價。



海員傳道會因而成立分擔他們的負擔（軛），提供實際的關顧例如SIM卡以便與至愛保持聯繫，與海員碰面是短暫的，合約完了船隻啟航前往其他港口，遠航各處。雖然是短暫好像耶穌在井旁遇到的女人、站在十字架腳下的百夫長。



然而短暫的對話引領人指向更深的安息和更真實的光明，當大家彼此關心分擔的時候，就會更靠近耶穌為我們準備的生命。



2023年航海主日講道大綱

